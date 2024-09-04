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Погрузка на КбшЖД составила 40,5 млн тонн в январе-августе

4 сентября 2024 14:18
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Что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Погрузка за январь-август 2024 года составила 40,5 млн тонн, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

нефти и нефтепродуктов – 23,6 млн тонн (–4,9% к январю-августу 2023 года);

химических и минеральных удобрений – 3,2 млн тонн (+12%);

химикатов и соды – 2,7 млн тонн (–4,8%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 2,2 млн тонн (–11,8%);

зерна – 2,1 млн тонн (+1,9%).

Грузооборот за восемь месяцев составил 90,3 млрд тарифных тонно-км (–10,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 109,4 млрд тонно-км (–10,9%).

В  августе 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила  4,8 млн тонн, что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в августе 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и составил 11,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 3,2% и составил 14,1 млрд тонно-км, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

 

Теги: Самара

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