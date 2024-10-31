Подразделения «РКС-Самара» стали учебными площадками для студентов

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«РКС-Самара» не только ресурсоснабжающее, но и образовательное предприятие. Весь октябрь в подразделениях проходили лекции для студентов АСА СамГТУ профильных направлений. Так, учащимся 4 курса показали работу городских очистных сооружений, где будущие специалисты изучили весь технологический цикл по своей учебной программе «Энерго- и ресуросберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».

Ещё одна образовательная площадка открылась на историческом месте - «На дне». специалисты «РКС-Самара» провели экскурсию-лекцию для студентов 1 и 2 курсов кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ. Показали работу Городской водопроводной станции, кстати, старейшего и действующего объекта предприятия.

Лекции посетили больше 180 студентов. Признались, образовательная экскурсия на производственном объекте - интересный и полезный опыт. Он повысит эффективность в учёбе, а также поможет многим определиться с будущим трудоустройством. Уже через несколько лет сегодняшних студентов «РКС-Самара» готовы принять на работу.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»