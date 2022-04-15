Подготовительный этап производства на «ОДК-Кузнецов» стал цифровым

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Самарское двигателестроительное предприятие «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха внедрила цифровые технологии в подготовительный этап производства. Это позволит создавать и хранить всю технологическую документацию в электронном формате, а также упростит доступ к данным и сократит время обработки информации.

Цифровое решение, основанное на отечественном программном комплексе АСКОН, интегрировано в общую информационную архитектуру предприятия. Оно включает системы управления производством и бухгалтерского учета на базе 1С, системы разработки конструкторской документации для проектирования средств технологического оснащения и другие цифровые решения.

«Мы активно внедряем новые информационные технологии в производственный процесс. Завершилась цифровизация подготовительного этапа производства. На нем определяют наиболее эффективный способ, как воплотить задумку конструкторов в «железе». Цифровизация упростит доступ к информации и повысит эффективность рабочих процессов», – сообщил заместитель управляющего директора по развитию «ОДК-Кузнецов» Павел Бехер.

Специалисты предприятия уже прошли обучающие видеокурсы. Это позволило быстро и удобно познакомить специалистов с особенностями новых цифровых инструментов.

«Авиационное двигателестроение является на сегодня приоритетной отраслью в стратегии развития решений АСКОН для машиностроения, а предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации – целевыми площадками для применения и совершенствования самых современных версий наших программных продуктов», – отметил руководитель дивизиона PLM АСКОН Иван Трохалин.