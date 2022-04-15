Подготовительный этап производства на «ОДК-Кузнецов» стал цифровым

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс
«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс
Самарский океанариум открывает лекторий для детей и взрослых
Самарский океанариум открывает лекторий для детей и взрослых
«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах
«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах
В России создан отечественный препарат от паразитов у животных
В России создан отечественный препарат от паразитов у животных
Ранее судимая за наркоторговлю сызранка отняла у 87-летней женщины 700 рублей
Ранее судимая за наркоторговлю сызранка отняла у 87-летней женщины 700 рублей
Интерес россиян к ипотеке снизился на 38%
Интерес россиян к ипотеке снизился на 38%
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
В Самаре пресечена работа производственной линии по изготовлению фальсифицированных сигарет
В Самаре пресечена работа производственной линии по изготовлению фальсифицированных сигарет
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
1.44
EUR 88
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Подготовительный этап производства на «ОДК-Кузнецов» стал цифровым

15 апреля 2022 13:00
111
Подготовительный этап производства на «ОДК-Кузнецов» стал цифровым

Самарское двигателестроительное предприятие «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха внедрила цифровые технологии в подготовительный этап производства. Это позволит создавать и хранить всю технологическую документацию в электронном формате, а также упростит доступ к данным и сократит время обработки информации. 

Цифровое решение, основанное на отечественном программном комплексе АСКОН, интегрировано в общую информационную архитектуру предприятия. Оно включает системы управления производством и бухгалтерского учета на базе 1С, системы разработки конструкторской документации для проектирования средств технологического оснащения и другие цифровые решения.

«Мы активно внедряем новые информационные технологии в производственный процесс. Завершилась цифровизация подготовительного этапа производства. На нем определяют наиболее эффективный способ, как воплотить задумку конструкторов в «железе». Цифровизация упростит доступ к информации и повысит эффективность рабочих процессов», – сообщил заместитель управляющего директора по развитию «ОДК-Кузнецов» Павел Бехер.

Специалисты предприятия уже прошли обучающие видеокурсы. Это позволило быстро и удобно познакомить специалистов с особенностями новых цифровых инструментов.

«Авиационное двигателестроение является на сегодня приоритетной отраслью в стратегии развития решений АСКОН для машиностроения, а предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации – целевыми площадками для применения и совершенствования самых современных версий наших программных продуктов», – отметил руководитель дивизиона PLM АСКОН Иван Трохалин.

Теги: ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ОДК в День космонавтики провела прямую трансляцию из цеха ракетных двигателей
12 апреля 2022, 12:42
ОДК в День космонавтики провела прямую трансляцию из цеха ракетных двигателей
Порядка 140 школ самарского региона были привлечены к участию в онлайн-мероприятии. Новости компаний
489
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
08 апреля 2022, 11:43
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время. Новости компаний
716
ОДК-Кузнецов устроил школьникам инженерные каникулы
30 марта 2022, 10:59
«ОДК-Кузнецов» устроил школьникам инженерные каникулы
Больше всего ребят увлекло 3D моделирование, исследовательская деятельность. Новости компаний
1047
  • Консультант плюс
В центре внимания
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
69
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
101
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
148
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
15 апреля 2022  10:44
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
142
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек. 
15 апреля 2022  09:45
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек
169
Весь список