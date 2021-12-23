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ПАО «ОДК – Кузнецов» удостоено премии «Авиастроитель года»

23 декабря 2021 17:53
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В номинации «За вклад в обеспечение обороноспособности страны».

Самарское предприятие ПАО «ОДК – Кузнецов» - производитель и разработчик моторов для дальней авиации - удостоено премии «Авиастроитель года» в номинации «За вклад в обеспечение обороноспособности страны». По итогам конкурса, учрежденного Союзом авиапроизводителей России, организационный комитет принял решение о награждении «ОДК – Кузнецов» за работу «Постановка на серийное производство авиационного двигателя НК-32 серии 02».

«ОДК-Кузнецов» – одно из опорных предприятий промышленного кластера Самарской области и всей страны. Завод входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех). «ОДК-Кузнецов» – монопольный поставщик ракетных двигателей первой и второй ступеней космических ракет-носителей «Союз» производства АО «РКЦ «Прогресс». Сегодня завод демонстрирует стабильный рост – темп увеличения объемов отгруженных товаров за 11 месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 109,9%.

В начале недели на предприятии стартовало новое производство компрессоров газотурбинных двигателей. Инвестиции в реализацию масштабного проекта составили 4,8 млрд рублей. Планомерная модернизация «ОДК-Кузнецов» проводится благодаря стратегическим решениям руководства госкорпорации «Ростех» и в рамках сотрудничества с Самарской областью. «Сегодня предприятие переживает по-настоящему второе рождение. Значительные средства уже вложены в модернизацию легендарного производства. Мы каждый год открываем здесь новые обновленные модернизированные производства. Я рад тому, что мы восстанавливаем когда-то утраченные компетенции, мы приобретаем новые компетенции, соответствующие самым современным требованиям научно-технического прогресса», – сказал во время церемонии открытия Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Премию «Авиастроитель года» вручали в преддверии Дня дальней авиации в Москве. 

 «Это признание значимо для всех «кузнецовцев». Труд тысяч человек вложен в этот проект: осваивая новые материалы, выстраивая утраченную за два десятка лет кооперацию, восстанавливая компетенции, необходимые для выпуска нового изделия, сотрудники «ОДК-Кузнецов» профессионально росли. Проект также дал толчок к развитию всего предприятия, привлек беспрецедентные инвестиции – почти 40 млрд рублей. Реконструируются испытательные стенды, построена новая современная система подачи топлива к ним, введены в эксплуатацию центр специализации «Коробки приводов и агрегатов», одно из мощнейших в стране гальваническое производство, в эти дни открыто обновленное инструментальное производство и новый производственный комплекс компрессоров», - сказал управляющий директор Алексей Соболев, принимая награду от лица всего коллектива «ОДК-Кузнецов».

По информации предприятия, в 2020 году ПАО «ОДК – Кузнецов» начало поставки новых НК-32 серии 02. Модернизированный двигатель сохранил все основные особенности архитектуры и конструкции своего предшественника, однако при этом обновлены некоторые компоненты конструкции, используется современная система управления. За счет доработок удалось сократить расход топлива и увеличить максимальную дальность полета Ту-160М на 1000 км или более, в зависимости от режима. 3 ноября 2020 года обновленный Ту-160М «Игорь Сикорский» совершил первый испытательный полет на Казанском авиационном заводе с серийными двигателями НК-32-02. Полет продолжался 2 ч 20 мин на высоте 6 тыс. м и прошел штатно, замечаний по работе двигателей, систем и агрегатов не было.

 

Фото:   ПАО «ОДК – Кузнецов»

Теги: ОДК-Кузнецов

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