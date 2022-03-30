«ОДК-Кузнецов» устроил школьникам инженерные каникулы

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«ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский университет имени С.П. Королева провели первую инженерную смену «Каникулы с двигателями» для учащихся опорной школы «ОДК-Кузнецов». Лекции преподавателей Самарского университета, посвященные ракетному двигателестроению, и практикум по 3D моделированию задали новый вектор исследовательской работы школьников.

В дни весенних каникул для учеников 6-8 классов самарской школы №26 предприятие совместно с институтом двигателей и энергетических установок Самарского университета подготовили спецпрограмму, включавшую в себя лекции по истории моторостроения, устройству и проектированию жидкостных ракетных двигателей, а также практикум по 3D моделированию. Занятия прошли на базе Лаборатории «ОДК-Кузнецов», оборудованной предприятием в помещении школы в прошлом году.

Инженерные каникулы оказались насыщенными: лекции преподавателей Самарского университета, встреча с заместителем начальника опытного конструкторского бюро «ОДК-Кузнецов» Дмитрием Братчининым, конструирование деталей ракетного двигателя с помощью специальных компьютерных программ и неформальное общение школьников со специалистами, выбравшими профессию двигателестроителя.

«Больше всего ребят увлекло 3D моделирование, исследовательская деятельность, - рассказала начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова. – Дополнительные знания дают им большое преимущество. Именно такие ребята в будущем имеют шансы на участие в проекте «Крылья Ростеха». Студенты «Крыльев Ростеха» учатся по специальной программе в Самарском университете, с первого курса трудоустроены на предприятие, осваивая передовые технологи проектирования двигателей без отрыва от производства, получают стипендию от будущего работодателя до 35 тысяч рублей».

По итогам смены ее участникам вручены сертификаты, а пяти наиболее активным школьникам – полезные подарки от «ОДК-Кузнецов». Сейчас созданные ребятами детали печатает 3D принтер в аддитивной лаборатории Самарского университета, физические копии деталей они получат в качестве сувенира в ходе экскурсии в Центр истории двигателей, запланированной на ближайшие дни. В планах учебного центра предприятия – проведение «Каникул с двигателями» во всех 15-ти опорных школах «ОДК-Кузнецов» в Самаре.