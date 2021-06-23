«ОДК-Кузнецов» стал соорганизатором Международной научно-технической конференции в Самаре

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23 июня в Самарском национальном исследовательском университете им. Академика С.П. Королева начала работу Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития двигателестроения», посвященная 110-летию со дня рождения Н.Д. Кузнецова. Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха выступило соорганизатором научных мероприятий.

В рамках конференции будут рассмотрены вопросы инноваций при создании двигателей нового поколения, организован деловой форум «Акселерация инноваций и цифровой трансформации двигателестроения», а также научно-технический форум по аддитивным технологиям. Открывается выставка передовых разработок в авиационной, аэрокосмической отраслях, энергетическом машиностроении.

В ходе междисциплинарного взаимодействия представителей промышленности, науки и образования планируется реализация научно-образовательных и деловых программ с участием представителей предприятий, корпораций, науки и общественных деятелей.

«Совместная работа научных институтов, вузов и промышленных предприятий исключительно важна для внедрения в наше производство передовых технологий и разработок. «ОДК-Кузнецов» сегодня является головным разработчиком перспективного изделия для стратегической авиации, ОКБ предприятия ведет непрерывную работу по совершенствованию двигателей «НК», совместно с Самарским университетом проводит мероприятия по внедрению в производство аддитивных технологий и 3D-моделирования. Ведутся практические работы по изготовлению элементов камеры сгорания с использованием технологии селективного лазерного сплавления металлического порошка, модификации литниково-питающей системы отливки деталей из жаропрочного сплава, проектированию газогенератора для перспективного изделия тягой до 24 тс, поэтому данная научно-техническая конференция для нас имеет огромное значение», — резюмировал заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Фото: «ОДК-Кузнецов»