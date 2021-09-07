Я нашел ошибку
Главные новости:
Увеличены расходы на здравоохранение, социальную поддержку семей, ремонт дорог и благоустройство.
Депутаты регионального парламента приняли изменения в бюджет Самарской области на 2021 год
Родители намерены попросить учебную часть дать возможность ускоренного обучения.
Отец девятилетней студентки МГУ рассказал, как девочке дается учеба
Лучшие молодые предприниматели Самарской области примут участие в федеральном конкурсе.
Подведены итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России 2021»
Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий и предложил подарки и скидки экосистемы
Сбер начал зачисление президентских выплат получателям военных пенсий и предложил подарки и скидки экосистемы
Автомобили LADA на выставке COMTRANS 2021
Автомобили LADA на выставке COMTRANS 2021
РКС-Самара: Отправьте показания приборов учёта Почтой России
РКС-Самара: Отправьте показания приборов учёта Почтой России
ОДК-Кузнецов провел слет молодежи
«ОДК-Кузнецов» провел слет молодежи
С заботой о людях: на здравоохранение Самарского региона направят дополнительные средства
С заботой о людях: на здравоохранение Самарского региона направят дополнительные средства
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.95
0.1
EUR 86.57
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
В Самаре готовят открытие выставки «День города: история и традиции»
Сегодня Отрадный отмечает 65-летний юбилей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«ОДК-Кузнецов» провел слет молодежи

7 сентября 2021 13:47
106
ОДК-Кузнецов провел слет молодежи

V слет молодежи «ОДК-Кузнецов» Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха, посвященный 110-летию Николая Дмитриевича Кузнецова, 75-летию Опытного конструкторского бюро и 80-летию нахождения предприятия на Самарской земле, состоялся в поселке Прибрежный Самарской области на базе отдыха «Тополя». Молодые сотрудники предприятия состязались в юморе, спорте и находчивости.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в целях защиты сотрудников предприятия от новой коронавирусной инфекции к организации и участию в слете были допущены только работники, прошедшие вакцинацию от Covid-19. 

Команды приняли участие в спортивной эстафете, где оценивались скорость и слаженная работа игроков, а также в творческом конкурсе, где лучшими оказались сотрудники производственной площадки в поселке Управленческий. Они же стали победителями в общекомандном зачете.

В ходе слета состоялся отборочный тур в полуфинал интеллектуальной игры ОДК, в котором с большим отрывом лидировала команда Совета молодежи предприятия.

Все победители получили подарочные сертификаты от предприятия на покупку книг и спортивных товаров, а также призы с символикой «ОДК-Кузнецов». Отдельные номинации учредил партнер предприятия – АКБ «Новикомбанк».

«Слет в очередной раз собрал активных, талантливых молодых людей, способных работать в команде, готовых проявлять себя и в спорте, и в творчестве, и в интеллектуальной деятельности. Незаменимые здесь воля, упорство и сплоченность, которые проявили все участники слета, важны и для достижения высоких производственных результатов», - сказал управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Очередной, шестой слет молодежи предприятия по уже сложившейся традиции пройдет будущей зимой.  

Теги: молодежь ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
31 августа 1961 года впервые включился стенд №1 испытательного комплекса ракетных двигателей.
31 августа 2021, 17:07
В «ОДК-Кузнецов» отметили 60-летие первого испытания ракетного двигателя 
31 августа 1961 года впервые включился стенд №1 испытательного комплекса ракетных двигателей. Новости компаний
755
Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
27 августа 2021, 14:46
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Общество
1593
"ОДК-Кузнецов" заключил контракт в рамках форума "Армия-2021" на поставку 8 двигателей
25 августа 2021, 09:54
"ОДК-Кузнецов" заключил контракт в рамках форума "Армия-2021" на поставку 8 двигателей
В течение двух лет заказчик получит восемь силовых установок. Новости компаний
672
В центре внимания
РКС-Самара: Отправьте показания приборов учёта Почтой России
7 сентября 2021  13:53
РКС-Самара: Отправьте показания приборов учёта Почтой России
112
С заботой о людях: на здравоохранение Самарского региона направят дополнительные средства
7 сентября 2021  13:43
С заботой о людях: на здравоохранение Самарского региона направят дополнительные средства
127
В Самарской области за сутки на 7 сентября коронавирус подтвердился у 460 человек
7 сентября 2021  13:27
В Самарской области за сутки на 7 сентября коронавирус подтвердился у 460 человек
156
Изменяется график движения некоторых пригородных поездов на участке Самара — Похвистнево
7 сентября 2021  12:12
Изменяется график движения некоторых пригородных поездов на участке Самара — Похвистнево
160
В Ставропольском районе завершают реконструкцию дороги Тольятти – Ягодное по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
7 сентября 2021  11:14
В Ставропольском районе завершают реконструкцию дороги Тольятти – Ягодное по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
256
Весь список