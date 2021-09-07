«ОДК-Кузнецов» провел слет молодежи

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V слет молодежи «ОДК-Кузнецов» Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха, посвященный 110-летию Николая Дмитриевича Кузнецова, 75-летию Опытного конструкторского бюро и 80-летию нахождения предприятия на Самарской земле, состоялся в поселке Прибрежный Самарской области на базе отдыха «Тополя». Молодые сотрудники предприятия состязались в юморе, спорте и находчивости.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в целях защиты сотрудников предприятия от новой коронавирусной инфекции к организации и участию в слете были допущены только работники, прошедшие вакцинацию от Covid-19.

Команды приняли участие в спортивной эстафете, где оценивались скорость и слаженная работа игроков, а также в творческом конкурсе, где лучшими оказались сотрудники производственной площадки в поселке Управленческий. Они же стали победителями в общекомандном зачете.

В ходе слета состоялся отборочный тур в полуфинал интеллектуальной игры ОДК, в котором с большим отрывом лидировала команда Совета молодежи предприятия.

Все победители получили подарочные сертификаты от предприятия на покупку книг и спортивных товаров, а также призы с символикой «ОДК-Кузнецов». Отдельные номинации учредил партнер предприятия – АКБ «Новикомбанк».

«Слет в очередной раз собрал активных, талантливых молодых людей, способных работать в команде, готовых проявлять себя и в спорте, и в творчестве, и в интеллектуальной деятельности. Незаменимые здесь воля, упорство и сплоченность, которые проявили все участники слета, важны и для достижения высоких производственных результатов», - сказал управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Очередной, шестой слет молодежи предприятия по уже сложившейся традиции пройдет будущей зимой.