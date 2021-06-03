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«ОДК-Кузнецов» прошел проверку по техническому регулированию и метрологии

3 июня 2021 14:09
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По результатам которой было установлено соответствие метрологического обеспечения предприятия принятым стандартам.

В ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростеха) состоялась плановая выездная проверка Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), по результатам которой было установлено соответствие метрологического обеспечения предприятия принятым стандартам в сфере государственного регулирования обеспечения единства изменений.

Целью проведенной проверки стала оценка соблюдения установленных законодательством требований к измерениям, выполняемым в сфере государственного регулирования. В ходе инспекции сотрудником госоргана был проведен аудит документации системы менеджмента качества предприятия по процессу «метрологическое обеспечение», осуществлена проверка измерительного оборудования, систем его хранения в производственных подразделениях и соблюдения правил его эксплуатации.

Аудиторы посетили участок координатно-измерительных машин (КИМ), расположенных в комплексе №12 — центре компетенции по производству зубчатых колес «Шестерни», инструментальное производство «ОДК-Кузнецов», где установлена КИМ мостового типа, а также участок, где проводятся арбитражные измерения геометрических параметров деталей и сборочных единиц – центральную измерительную лабораторию предприятия.

«Контрольные мероприятия такого рода проходят раз в пять лет — на этот срок наше предприятие подтвердило соответствие процессов обеспечения единства измерения установленным законом стандартам», - сообщил Дмитрий Богданович, и.о. главного метролога ПАО «ОДК-Кузнецов».

 

Фото:   «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: метрология ОДК-Кузнецов проверка

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