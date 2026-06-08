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Подготовка к запуску новой ассенизационной станции завершается в Самаре

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Подготовка к запуску новой ассенизационной станции завершается в Самаре

Модульный объект, расположенный в границах улиц Нефтяников, 40 лет Пионерии и Калининградской, возведен и оснащен в рамках инвестиционной программы ООО «Самарские коммунальные системы» и встроен в действующие сети водоотведения.

 Специализированный модуль в Куйбышевском районе будет обслуживать Куйбышевский, Самарский, Ленинский, Железнодорожный и Октябрьский районы. Одновременно на площадку смогут заезжать две ассенизаторские машины. Станция будет принимать до 100 кубометров стоков в час и до 1000 кубометров в сутки.

Напомним, жидкие бытовые отходы разрешается сливать только в специализированных пунктах в соответствии с заключенным договорами.

Фото горадминистрации

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