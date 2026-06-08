Почти 80% россиян планируют смотреть чемпионат мира, несмотря на отсутствие сборной России

Россияне собираются болеть за Аргентину, Узбекистан и Кюрасао: проект Спорт Mail выяснил, насколько велик интерес россиян к предстоящему чемпионату мира по футболу, за кого они планируют болеть и кого считают фаворитом турнира.

Уровень заинтересованности

78.3% респондентов ответили, что они планируют следить за ходом чемпионата мира по футболу. При этом 34.4% собираются активно следить за турниром, а 44% ответили, что будут следить за соревнованиями по возможности. Об отсутствии интереса к мировому первенству заявили 22.7% россиян.

Источники информации о чемпионате мира

Смотреть матчи чемпионата мира по телевизору собираются 36.2% опрошенных. Еще 20.4% намерены смотреть игры мундиаля в интернете. 23.6% планируют только читать новости о ходе соревнований. Ограничиться просмотром хайлайтов и лучших моментов матчей планируют 17.7% респондентов. Меньше всего — 2.1% опрошенных собираются слушать подкасты и радио. Один респондент заявил, что планирует следить за турниром, делая на него ставки.

Трансляции матчей

Несмотря на большую разницу во времени со странами-хозяйками турнира (в этом году чемпионат мира примут Канада, США и Мексика), 43.6% респондентов планируют посмотреть почти все матчи турнира. 36.6% намерены посмотреть только матчи с участием топ-команд и игры плей-офф. 14.2% опрошенных собираются смотреть только матчи с участием команды, за которую планируют болеть. 4.3% вообще не будут смотреть никаких матчей — эти респонденты собираются только читать новости о результатах. 1.3% россиян намерены посмотреть исключительно финал чемпионата мира.

Любимые команды

Самой любимой сборной россиян стала сборная Аргентины — ее планируют поддерживать 15.3% опрошенных. За сборную Испании будут переживать 11%, за команду Бразилии — 9.1%. Далее по популярности следуют Португалия (8.9%), Германия (5.2%), Англия (4.1%) и Франция (3.7%). Сразу несколько команд планируют поддерживать 17.4% респондентов.

Из других команд-участниц турнира популярностью у россиян пользуется сборная Узбекистана. Привлекли внимание российских любителей футбола и некоторые экзотические участники чемпионата мира: так, среди команд, за которых респонденты планируют болеть, назывались Кюрасао, Кабо-Верде и Ирак.

Фавориты по версии россиян

Больше всего участвовавших в исследовании — 30.5% — уверены в победе сборной Испании. 22.4% считают, что чемпионский титул завоюет сборная Франции. 9.1% уверены, что второй раз подряд чемпионом мира станет сборная Аргентины. В победу Бразилии верят 8.3%, в победу Германии — 5.7%, Португалии — 5.3%, Англии — 5.3%. 12.3% процента опрошенных затруднились с выбором фаворита. 1.1% респондентов делают ставки на другие сборные — Уругвай, Нидерланды, Бельгию и другие команды.

Разница во времени

66.2% респондентов ответили, что большая разница во времени со странами-хозяйками чемпионата доставит им существенные неудобства при просмотре матчей. 18.5% отметили, что разница во времени доставит им не очень много проблем. Для 12.5% процентов опрошенных разница во времени вообще не является проблемой. 2.8% ответили, что для них время начала матчей удобное.

Чемпионат без России

Из тех, кто планирует следить за чемпионатом мира несмотря на отсутствие на турнире сборной России, 23.6% ответили, что без российской команды турнир стал для них чуть менее интересным. 21% респондентов ответили, что отсутствие сборной России крайне незначительно повлияло на их интерес к чемпионату, а еще 20.7% — что не повлияло совсем. 19.6% опрошенных считают, что их интерес к турниру очень сильно упал из-за отсутствия команды Валерия Карпина, еще 15.1% сообщили о значительном снижении интереса.

Отсутствие интереса

Из респондентов, которые не собираются следить за чемпионатом мира, 56.3% в качестве причины назвали отсутствие сборной России на турнире. 21.2% процента заявили об отсутствии интереса к футболу в целом. 13.4% назвали причиной большую разницу во времени со странами, где проходят матчи. 7.6% не собираются следить за турниров из-за отсутствия свободного времени. 1.5% назвали другие причины, среди них, например, расширение турнира и изменение формата.

55.8% опрошенных ответили, что выступление сборной России на чемпионате мира могло бы повысить их интерес к турниру. 11.5% респондентов ответили, что чемпионат был бы им интересен в случае более удобного времени начала матчей. 8.9% потенциальным фактором повышения интереса назвали более доступные трансляции игр, 2.8% — более активное освещение чемпионата в СМИ. 1.3% считают, что им не хватает более активно вовлечения болельщиков. Еще 2.2% опрошенных другие факторы, которые могли бы повысить их интерес. А 17.6% ответили, что их интерес к чемпионату мира не могло бы повысить ничего.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.