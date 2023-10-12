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ОДК-Кузнецов пригласил на экскурсию семьи заводчан

12 октября 2023 13:00
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ОДК-Кузнецов пригласил на экскурсию семьи заводчан

1700 членов семей работников ОДК-Кузнецов посетили самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха в особый – семейный – день. Эта ежегодная акция носит название «Сохраняя традиции». 34 экскурсионные группы побывали в корпусах производства и сборки газотурбинных двигателей, гости предприятия увидели новое сварочное производство, экспозицию ракетных, авиационных и промышленных двигателей, к изготовлению которых причастны их родные.

Семейный день «Сохраняя традиции» проводится в ОДК-Кузнецов во второй раз, и число желающих посетить огромное индустриальное предприятие, прикоснуться к его истории и настоящему, увидеть, как выглядит современный завод, значительно выросло. В этом году организаторы постарались максимально разнообразить программу.

«Семейный день – самая молодая заводская традиция, но одна из самых трогательных. Мероприятие организуется силами заводчан, для наших детей, родителей и близких. Это уникальная возможность показать им режимный завод, ведь современные промышленные корпуса значительно отличаются от стереотипных представлений как внешне, так и с точки зрения оборудования. Уверен, что впечатления, полученные ребятами сегодня, станут основой интереса к инженерным профессиям, а реализуемые ОДК-Кузнецов образовательные проекты – «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт» – помогут новому поколению заводчан сделать первые шаги на производстве», – отметил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев, выступивший в прошлом году инициатором акции.

10 автобусов с утра до вечера курсировали по территории основной площадки предприятия, дав возможность родным и близким заводчан посетить корпуса производства компрессоров газотурбинных двигателей, где на современном оборудовании обрабатываются детали размером от нескольких сантиметров до двух метров. В сварочном производстве зрителей поразил огромный 3D-принтер, на котором «выращивались» методом лазерного наплавления огромные детали. Здесь же гости предприятия увидели, как работают роботизированные сварочные комплексы. В сборочном цехе была организована выставка авиационных, ракетных и промышленных двигателей, производством которых занимается ОДК-Кузнецов. Фотозоной стал монумент самому «титулованному» изделию марки «НК» – двигателю НК-12 для не менее известного бомбардировщика Ту-95, получивший неофициальное название «Медведь».

Гидами выступили сами работники подразделений – рабочие, конструкторы, технологи, инженеры сервисного центра, специалисты по снабжению увлеченно рассказывали о производстве, продукции, новом оборудовании и свежепостроенных цехах.

В финале мероприятия на специальной «Стене пожеланий» участники семейного дня смогли запечатлеть свои эмоции и выразить гордость за предприятие, где работают их близкие.

 

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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