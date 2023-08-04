ОДК-Кузнецов подтвердил компетентность в области обеспечения единства измерений

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ОДК-Кузнецов, самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, прошел проверку Федеральной службы по аккредитации и подтвердил компетентность в соответствии с областью аккредитации для поверки используемых в производстве средств измерения.

Проверка метрологического обеспечения производства включала анализ документов на соответствие федеральным стандартам, проверку эталонной базы, специализированных помещений и 1000 единиц оборудования для поверочных работ. Эксперты Росаккредитации также оценили знания 30 работников управления главного метролога ОДК-Кузнецов – контролеров измерительных приборов и специального инструмента, слесарей по контрольно-измерительным приборам и аппаратуре, ведущих инженеров-лаборантов, аккредитованных для проведения поверочных мероприятий.

Проверка проходила в очном формате. Документ о подтверждении компетентности и расширении области аккредитации ОДК-Кузнецов был выдан сроком на два года.

«В производстве задействованы более 40 тысяч единиц различных средств измерения. Большая часть этого оборудования и инструмента поверяется метрологами предприятия, которые регулярно подтверждают свои компетенции в области обеспечения единства измерения на право проведения самостоятельной поверки. Это существенно повышает экономическую эффективность поверочных работ и помогает значительно экономить время», – сказал главный метролог ОДК-Кузнецов Дмитрий Богданович.

Сейчас в управлении полностью обновлена эталонная база, позволяющая проводить поверку систем измерений параметров двигателей на испытательных стендах силами предприятия. Обновляется и парк средств измерения, ведь на предприятии меняется оборудование на более мощное и высокотехнологичное. Появляется необходимость в непрерывном обучении сотрудников работе с новыми инструментами и оборудованием, а также расширении области аккредитации.

Цифровые технологии развиваются в системе метрологического обеспечения предприятия. В 2022 году началось внедрение информационной системы «1С: Метрология». Для управления главного метролога это кропотливая работа на перспективу, связанная с выстраиванием процессов учета, поверки средств измерения, аттестации испытательного оборудования и технологической оснастки, отражения этих процессов в едином цифровом пространстве.

«Наша задача – сделать не отдельную справочную базу, а интегрированную в единое информационное пространство систему, функционирующую для всех, с прозрачным учетом всех средств измерения на предприятии, – отметил Дмитрий Богданович.

Создание контрольно-поверочных пунктов для оперативного контроля технологической оснастки – еще одна задача на будущее для управления главного метролога. Это решение позволит оптимизировать логистику перемещения оснастки, сократит время на подготовительные операции. Метрологи ОДК-Кузнецов осуществляют проверку более 1000 единиц технологической оснастки, ведут поверку средств измерения, разрабатывают программы для координатно-измерительных машин, участвуют в аттестации испытательного оборудования.