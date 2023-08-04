ОДК-Кузнецов подтвердил компетентность в области обеспечения единства измерений

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера
В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера
молодой сызранец помог найти пропавшую девочку
Молодой сызранец помог найти пропавшую девочку
Опубликовано совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине
В Самаре внук похитил у деда последние деньги с пенсии
В Самаре внук отобрал у деда последние деньги с пенсии
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
Самарцам следует воздержаться от посещения лесов
Самарцам следует воздержаться от посещения лесов
В Кировском районе в этом году приводят в порядок 10 дворов
В Кировском районе в этом году приводят в порядок 10 дворов
Штраф за хождение в купальниках в Абхазии вырос в двадцать раз
Штраф за хождение в купальниках в Абхазии вырос в двадцать раз
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.78
0.94
EUR 102.53
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ОДК-Кузнецов подтвердил компетентность в области обеспечения единства измерений

4 августа 2023 11:05
134
ОДК-Кузнецов подтвердил компетентность в области обеспечения единства измерений

ОДК-Кузнецов, самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, прошел проверку Федеральной службы по аккредитации и подтвердил компетентность в соответствии с областью аккредитации для поверки используемых в производстве средств измерения.

Проверка метрологического обеспечения производства включала анализ документов на соответствие федеральным стандартам, проверку эталонной базы, специализированных помещений и 1000 единиц оборудования для поверочных работ. Эксперты Росаккредитации также оценили знания 30 работников управления главного метролога ОДК-Кузнецов – контролеров измерительных приборов и специального инструмента, слесарей по контрольно-измерительным приборам и аппаратуре, ведущих инженеров-лаборантов, аккредитованных для проведения поверочных мероприятий.

Проверка проходила в очном формате. Документ о подтверждении компетентности и расширении области аккредитации ОДК-Кузнецов был выдан сроком на два года.

«В производстве задействованы более 40 тысяч единиц различных средств измерения. Большая часть этого оборудования и инструмента поверяется метрологами предприятия, которые регулярно подтверждают свои компетенции в области обеспечения единства измерения на право проведения самостоятельной поверки. Это существенно повышает экономическую эффективность поверочных работ и помогает значительно экономить время», – сказал главный метролог ОДК-Кузнецов Дмитрий Богданович.

Сейчас в управлении полностью обновлена эталонная база, позволяющая проводить поверку систем измерений параметров двигателей на испытательных стендах силами предприятия. Обновляется и парк средств измерения, ведь на предприятии меняется оборудование на более мощное и высокотехнологичное. Появляется необходимость в непрерывном обучении сотрудников работе с новыми инструментами и оборудованием, а также расширении области аккредитации.

Цифровые технологии развиваются в системе метрологического обеспечения предприятия. В 2022 году началось внедрение информационной системы «1С: Метрология». Для управления главного метролога это кропотливая работа на перспективу, связанная с выстраиванием процессов учета, поверки средств измерения, аттестации испытательного оборудования и технологической оснастки, отражения этих процессов в едином цифровом пространстве.

«Наша задача – сделать не отдельную справочную базу, а интегрированную в единое информационное пространство систему, функционирующую для всех, с прозрачным учетом всех средств измерения на предприятии, – отметил Дмитрий Богданович.

Создание контрольно-поверочных пунктов для оперативного контроля технологической оснастки – еще одна задача на будущее для управления главного метролога. Это решение позволит оптимизировать логистику перемещения оснастки, сократит время на подготовительные операции. Метрологи ОДК-Кузнецов осуществляют проверку более 1000 единиц технологической оснастки, ведут поверку средств измерения, разрабатывают программы для координатно-измерительных машин, участвуют в аттестации испытательного оборудования.

Теги: ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ОДК-Кузнецов отмечает 110 лет со дня рождения Леонида Чечени
01 августа 2023, 19:24
ОДК-Кузнецов отмечает 110 лет со дня рождения Леонида Чечени
Участие в мемориально-патриотическом мероприятии приняли ветераны предприятия и молодые сотрудники – представители совета молодежи ОДК-Кузнецов. Новости компаний
677
Самарское предприятие ОДК завершило новый набор на проект «Крылья Ростеха»
31 июля 2023, 12:48
Самарское предприятие ОДК завершило новый набор на проект «Крылья Ростеха»
В этом году в ОДК-Кузнецов заявки на обучение по программе «Крылья Ростеха» подали выпускники из Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской,... Новости компаний
598
В ОДК-Кузнецов награждены лучшие работники
26 июля 2023, 10:43
В ОДК-Кузнецов награждены лучшие работники
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 8 сотрудников предприятия. Новости компаний
639
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
4 августа 2023  12:33
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
79
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
4 августа 2023  11:23
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
124
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
4 августа 2023  10:44
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
123
В Самаре открыла свою работу стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса
4 августа 2023  10:21
В Самаре открыла свою работу стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса
181
задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
3 августа 2023  20:38
Задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев
370
Весь список