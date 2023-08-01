ОДК-Кузнецов отмечает 110 лет со дня рождения Леонида Чечени

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На самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха ОДК-Кузнецов состоялись торжественные мероприятия по случаю 110-летия со дня рождения генерального директора одного из ведущих моторостроительных заводов СССР КМПО им М.В. Фрунзе (в н.в. ОДК-Кузнецов), Героя Социалистического Труда Леонида Степановича Чечени, возглавлявшего завод в течение 20 лет и руководившего внедрением в серийное производство моторов марки «НК» и ракетных двигателей.

Участие в мемориально-патриотическом мероприятии приняли ветераны предприятия и молодые сотрудники – представители совета молодежи ОДК-Кузнецов. Работники и бывшие сослуживцы Леонида Чечени почтили память генерального директора, возложив цветы в Самаре к месту его захоронения.

Торжественный митинг и возложение цветов состоялись на основной площадке ОДК-Кузнецов перед мемориальной доской Л.С. Чечени. Для ветеранов предприятия была организована экскурсия по новым заводским цехам. Люди, прошедшие через трудные для завода 90-е годы, увидели современные, возведенные с нуля корпуса компрессоров и турбин газотурбинных двигателей, цех сварочного производства с роботизованными и аддитивными установками, строящиеся испытательные стенды под новые изделия и отдельный корпус центральной заводской лаборатории, самой крупной в ОДК.

«Серийное производство всех двигателей, выпускаемых сейчас заводом, было заложено Леонидом Степановичем Чеченей. При запуске новых изделий всегда была видна его подготовка инженера и контролера. Он принимал участие в разборе всех проблемных вопросов и всегда требовал высочайшего качества выпускаемой продукции. Сейчас предприятие производит двигатели, следует опыту Леонида Степановича и сохраняет их высокое качество продукции и повышает её ресурс. Помните о том, что все, что было заложено вашими предшественниками, должно только прибавляться», - отметил ветеран предприятия, работавший в должности главного инженера предприятия с 1981 по 2008 гг., профессор Валерий Курбатов.

Леонид Чеченя возглавлял Куйбышевское моторостроительное производственное объединение имени Фрунзе (в н.в. ОДК-Кузнецов) с 1961 по 1982 год. При активном участии Чечени в конце 50-х годов началось освоение сложнейшей ракетной техники. Под его руководством предприятием были освоены и внедрены в серийное производство жидкостные ракетные двигатели для «лунной» ракеты Н-1, изготавливались модификации авиационного двигателя НК-12 для самолетов Ту-95, Ту-114, Ту-142, Ан-22 «Антей» и экраноплана «Орленок». Было освоено серийное производство двигателей НК-22, НК-25 и НК-144. Налажено серийное производство газотурбинных двигателей для транспортировки природного газа НК-12СТ. «Фрунзенцы» начали выпускать подвесные лодочные моторы «Вихрь». Работая в три смены, завод выпускал самое большое количество изделий за все время своего существования.

«Основа продуктовой линейки предприятия была заложена в годы руководства Леонида Степановича Чечени, с именем которого связан важнейший период истории развития самарского двигателестроительного предприятия. Становление современной пилотируемой космонавтики и дальней авиации, развитие газотранспортной отрасли происходило во многом при участии и под руководством Леонида Степановича Чечени и Николая Дмитриевича Кузнецова, возглавлявшего в те годы опытно-конструкторское бюро, разрабатывавшее двигатели марки «НК». ОДК-Кузнецов сейчас – одно из самых высокотехнологичных предприятий страны, модернизация которого стала возможной из-за уникальных компетенций, которые появились в те годы, сохраняются и преумножаются до сих пор. Инвестиции, привлекаемые Ростехом и Объединенной двигателестроительной корпорацией, позволили нам идти дальше, начать производство двигателей НК-32 серии 02 и создать необходимый задел для выполнения новых государственных задач, связанных с созданием перспективах двигателей для авиации и газотранспортной отрасли», – сказал управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.