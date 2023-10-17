ОДК-Кузнецов открывает турникеты для учащихся самарских школ и вузов

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Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) ОДК-Кузнецов открыло двери для школьников и студентов в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В течение октября 18 экскурсионных групп посетят производственные подразделения одного из крупнейших оборонных предприятий региона.

Более 450 человек – старшеклассники и преподаватели самарских школ, а также образовательного центра «Южный город», студенты Самарского университета и СамГТУ, члены «Молодежного центра «Самарский» в ОДК-Кузнецов познакомятся с современным инновационным производством.

Начинается экскурсия с музея предприятия, где представлены экспонаты эпохи становления авиации в России и современные образцы авиационных и ракетных двигателей. Затем юные гости посещают обновленное инструментальное производство ОДК-Кузнецов, производство компрессоров газотурбинных двигателей, центр специализации «Коробки приводов и агрегатов», гальваническое производство. Все эти подразделения построены с учетом новейших требований к организации производства, охране труда и экологии, оснащены высокотехнологичным современным оборудованием и введены в эксплуатацию в последние три года.

«Акция «Союза машиностроителей России» «Неделя без турникетов» традиционно продолжается в ОДК-Кузнецов больше месяца – настолько это популярное мероприятие, а заявки поступают в течение всего года. Это часть планомерной работы по профориентации молодежи. В ходе таких экскурсий ребята имеют возможность увидеть обычно закрытые для посетителей цеха, знакомятся с техпроцессами и работой современного оборудования. Главная идея акции – привлечь молодых образованных специалистов, показать, что каждый из них может стать частью команды ОДК-Кузнецов и здесь комфортно и интересно», - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Экскурсии по цехам ведут сами работники – технологи, наладчики и операторы станков, руководители подразделений. Ребята могут воочию увидеть работу высокопроизводительных металлообрабатывающих центров, условия труда специалистов, задать им вопросы. О программах подготовки «Крылья Ростеха», «Инженерный старт» и «Профессионалитет» старшеклассникам рассказывают работники учебного центра ОДК-Кузнецов.