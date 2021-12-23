ОДК-Кузнецов награждено дипломом Авиастроитель года

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В преддверии Дня дальней авиации производитель и разработчик моторов для самолетов этого рода войск «ОДК – Кузнецов» удостоено премии «Авиастроитель года» в номинации «За вклад в обеспечение обороноспособности страны». 20 декабря в Москве награду получили представители предприятия.

Конкурс «Авиастроитель года», учрежденный Союзом авиапроизводителей России, проводится с 2011 года. Премии ежегодно присуждаются юридическим и физическим лицам, добившимся выдающихся результатов в области авиастроения и внесшим весомый вклад в развитие отрасли.

По итогам 2020 года организационный комитет конкурса принял решение о награждении дипломом «ОДК – Кузнецов» за работу «Постановка на серийное производство авиационного двигателя НК-32 серии 02».

Торжественная церемония награждения состоялась в конференц-зале отеля «Ренессанс Москва». На ней присутствовали заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК – Кузнецов» Алексей Соболев, директор по производству Степан Мухортов, генеральный конструктор Павел Чупин, директор программы НК-32 Сергей Кретов.

Приняв награду от лица всего коллектива «ОДК-Кузнецов», управляющий директор Алексей Соболев отметил:

«Это признание значимо для всех «кузнецовцев». Труд тысяч человек вложен в этот проект: осваивая новые материалы, выстраивая утраченную за два десятка лет кооперацию, восстанавливая компетенции, необходимые для выпуска нового изделия, сотрудники «ОДК-Кузнецов» профессионально росли. Проект также дал толчок к развитию всего предприятия, привлек беспрецедентные инвестиции – почти 40 млрд рублей. Реконструируются испытательные стенды, построена новая современная система подачи топлива к ним, введены в эксплуатацию центр специализации «Коробки приводов и агрегатов», одно из мощнейших в стране гальваническое производство, в эти дни открыто обновленное инструментальное производство и новый производственный комплекс компрессоров».

В 2020 году ПАО «ОДК – Кузнецов» начало поставки новых НК-32 серии 02. Модернизированный двигатель сохранил все основные особенности архитектуры и конструкции своего предшественника, однако при этом обновлены некоторые компоненты конструкции, используется современная система управления. За счет доработок удалось сократить расход топлива и увеличить максимальную дальность полета Ту-160М на 1000 км или более, в зависимости от режима.

3 ноября 2020 года обновленный Ту-160М «Игорь Сикорский» совершил первый испытательный полет на Казанском авиационном заводе с серийными двигателями НК-32-02. Полет продолжался 2 ч 20 мин на высоте 6 тыс. м и прошел штатно, замечаний по работе двигателей, систем и агрегатов не было.