«ОДК-Кузнецов» и Самарский политех запустили новую программу целевого обучения 

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Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха «ОДК-Кузнецов» продолжает реализацию планов набора персонала в связи с растущей производственной программой и участием в проектах по импортозамещению – создано новое направление целевого обучения «Инженерный старт».

С предстоящего учебного года готовить специалистов для завода будет Самарский государственный технический университет. Студентов ждет повышенная стипендия, специализированная образовательная программа и гарантированное трудоустройство в «ОДК-Кузнецов».

Вчера, 19 мая, ПАО «ОДК-Кузнецов» посетила делегация Самарского государственного технического университета во главе с ректором Дмитрием Быковым. В ходе визита представители вуза осмотрели новые, современные производственные объекты предприятия – гальваническое, инструментальное производство, корпус производства компрессоров, сборочные цеха. В завершение визита было подписано соглашение о сотрудничестве между вузом и предприятием – согласно документу уже этим летом будет сформирована первая группа «целевиков» проекта «Инженерный старт».

«Подписанное сегодня соглашение уже в ближайшие дни должно трансформироваться в дорожную карту, с конкретными датами, мероприятиями и фамилиями. Сегодня мы увидели огромное современное производство и понимаем, что политех может предложить заводу сотрудничество не только в научной сфере и в обучении студентов вуза. При университете функционирует лицей, колледж, Центр научной коллаборации, рассчитанный на обучение полутора тысяч школьников прикладным компетенциям. Все эти возможности мы готовы предложить предприятию, потому что именно на таких площадках можно реализовать реальные, конкретные проекты, полезные для обеих сторон», - отметил Дмитрий Быков.

По договору с «ОДК-Кузнецов» в новом учебном году будут приняты 15 студентов целевого обучения, в дальнейшем набор может быть расширен. Образовательная траектория будущих инженеров-технологов адаптирована под современные профессиональные стандарты и специфику работы производства, изготавливающего продукцию из отечественных комплектующих и участвующего в программах импортозамещения других предприятий нашей страны.

«Запуск программы «Инженерный старт» знаменует выход на новый этап сотрудничества с Самарским политехом, работа с которым уже долгое время идет также и в научно-исследовательской и опытно-конструкторской сферах, – заявил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – К сожалению, до недавнего времени эта работа шла не настолько интенсивно, однако мы наращиваем взаимодействие по всем направлениям. В ближайшие три года нам нужно не менее трехсот инженеров-технологов и такое же количество конструкторов, не говоря о более узких специалистах. Взять их с рынка труда в таком количестве невозможно, а нужны они уже сейчас, поэтому мы поддержим любые инициативы университета. Сегодня на встрече прозвучали предложения расширить сотрудничество по линии лицея и колледжа СамГТУ, большие возможности в профессиональной ориентации открывает Центр научной коллаборации на базе политеха. Воспитывать будущих инженеров нужно со школьной скамьи и здесь у нас с СамГТУ общие интересы».

Проректор по образовательным проектам и информационной политике СамГТУ Дмитрий Овчинников отметил, что колледж при университете активно развивается, и есть возможность разработать программы переподготовки в рамках обучения студентов последних курсов по нужным предприятию компетенциям.

Студенты «Инженерного старта» смогут получать дополнительную стипендию от «ОДК-Кузнецов» в размере 10 тысяч рублей при условии хорошей и отличной успеваемости в вузе, а также освоят рабочую профессию, будут проходить производственную практику на заводе. Студентам гарантировано заселение в общежитие, а после завершения обучения выпускники придут на предприятие инженерами-технологами.

В конкурсе могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов в сумме по результатам сдачи ЕГЭ по трем предметам – русскому языку, математике и физике.

Для получения дополнительной информации о проекте «Инженерный старт» можно обратиться по телефону 8(846)227-38-41, либо по электронной почте ad.denisova@uec-kuznetsov.ru, Анастасия Дмитриевна Денисова (учебный центр ПАО «ОДК-Кузнецов»).

Фото: «ОДК-Кузнецов»