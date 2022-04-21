«ОДК-Кузнецов» и Самарский политех расширяют сотрудничество

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В Самарском политехе состоялась встреча представителей университета и одного из крупнейших предприятий региона – «ОДК-Кузнецов». Стороны обсудили взаимовыгодные проекты для вуза и самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, запланировали дальнейшее расширение сотрудничества. Активно развивающийся и модернизирующийся завод готов уже сейчас принять сотни выпускников технических специальностей, а также расширять целевой набор.

Открывая встречу, заведующий кафедрой «Литейные и высокоэффективные технологии» Владимир Никитин рассказал о широких возможностях вуза и готовности обучать, направлять на практику студентов, востребованных на предприятии специальностей – металлургия, сварка, химическое производство, технологии машиностроения, аддитивные технологии, метрология, охрана труда. Представители политеха отметили недостаточно тесное взаимодействие по целому ряду перспективных направлений и изложили свои предложения. «Только совместные усилия принесут пользу университету и предприятию», - подчеркнул Владимир Никитин.

Все предложения были не только поддержаны со стороны «ОДК-Кузнецов», но и дополнены. Главный инженер Олег Гусев, отвечая на вопрос, сколько выпускников готово принять предприятие в этом году, не раздумывая сказал, что начинающих специалистов технических специальностей предприятие готово трудоустроить сразу после защиты дипломов.

«Уже этим летом у нас открывается корпус сварочного производства, где разместятся роботизированные линии сварки, сюда переедет лаборатория аддитивных технологий, где совсем недавно побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, - рассказал Олег Гусев. - Достраивается корпус Центральной заводской лаборатории, вскоре там начнется монтаж высокотехнологичного оборудования, не имеющего налогов в регионе. Преобразования в металлургическом производстве беспрецедентны: одновременно модернизируются два цеха на основной площадке, еще один корпус возводится с нуля в поселке Управленческий на площадке опытного производства. Полное обновление «металлургии» будет завершено уже в ближайшие два-три года. Это наукоемкая сфера, содержащая большой потенциал для научно-исследовательской деятельности. На предприятии уже введены современные производства компрессоров, шестерен и агрегатов, гальваническое производство, строится новое здание под производство турбин, модернизируются испытательные стенды. Кроме того, по всем производственным и конструкторским направлениям идут процессы цифровизации – это огромный пласт работ. На все эти направления нужны квалифицированные молодые специалисты, подготовленные, в том числе, Самарским политехом».

Присутствовавший на встрече проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе СамГТУ Евгений Франк отметил, что практически все специальности, по которым ведет подготовку вуз, могут найти применение в «ОДК-Кузнецов». Так, уже в ходе беседы было принято решение провести аналогичную встречу на площадке химико-технологического факультета, который мог бы стать поставщиком кадров для новейшего гальванического производства «ОДК-Кузнецов», одного из самых крупных и современных в России.

«Встреча прошла очень эффективно, - резюмировала директор по персоналу «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина. – Намечено множество направлений дальнейшей работы: организация практики, обмена опытом между специалистами предприятия и преподавателями политеха, совместная научно-исследовательская деятельность, обучение студентов-«целевиков» по более широкой номенклатуре специальностей, чем раньше. Осенью проведем день «ОДК-Кузнецов» в университете, чтобы каждый заинтересованный в работе на крупном развивающемся предприятии смог узнать о наших возможностях, условиях труда, которые кардинально меняются в последние несколько лет».