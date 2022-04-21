Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вновь открыть магазины в России
Минпромторг заявил о желании IKEA и Inditex вновь открыть магазины в России
В Самаре продолжается XXI Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
В Самаре продолжается XXI Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
В Самаре прошёл гала-концерт Фестиваля «Веснушка – 2022»
В Самаре прошёл гала-концерт Фестиваля «Веснушка – 2022»
В Самарской области мошенников обвиняют в хищении денег граждан в кредитных потребительских кооперативах
В Самарской области мошенников обвиняют в хищении денег граждан в кредитных потребительских кооперативах
«ОДК-Кузнецов» и Самарский политех расширяют сотрудничество
«ОДК-Кузнецов» и Самарский политех расширяют сотрудничество
Более 1800 юных жителей Самарского региона прошли вакцинацию от COVID-19
Более 1800 юных жителей Самарского региона прошли вакцинацию от COVID-19
Поддержка социальных проектов: идет прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ – 2022
Поддержка социальных проектов: идет прием заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ – 2022
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.08
-1.95
EUR 83.27
-2.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«ОДК-Кузнецов» и Самарский политех расширяют сотрудничество

21 апреля 2022 13:40
59
«ОДК-Кузнецов» и Самарский политех расширяют сотрудничество

В Самарском политехе состоялась встреча представителей университета и одного из крупнейших предприятий региона – «ОДК-Кузнецов». Стороны обсудили взаимовыгодные проекты для вуза и самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, запланировали дальнейшее расширение сотрудничества. Активно развивающийся и модернизирующийся завод готов уже сейчас принять сотни выпускников технических специальностей, а также расширять целевой набор.

Открывая встречу, заведующий кафедрой «Литейные и высокоэффективные технологии» Владимир Никитин рассказал о широких возможностях вуза и готовности обучать, направлять на практику студентов, востребованных на предприятии специальностей – металлургия, сварка, химическое производство, технологии машиностроения, аддитивные технологии, метрология, охрана труда. Представители политеха отметили недостаточно тесное взаимодействие по целому ряду перспективных направлений и изложили свои предложения. «Только совместные усилия принесут пользу университету и предприятию», - подчеркнул Владимир Никитин. 

Все предложения были не только поддержаны со стороны «ОДК-Кузнецов», но и дополнены. Главный инженер Олег Гусев, отвечая на вопрос, сколько выпускников готово принять предприятие в этом году, не раздумывая сказал, что начинающих специалистов технических специальностей предприятие готово трудоустроить сразу после защиты дипломов.

«Уже этим летом у нас открывается корпус сварочного производства, где разместятся роботизированные линии сварки, сюда переедет лаборатория аддитивных технологий, где совсем недавно побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, - рассказал Олег Гусев. - Достраивается корпус Центральной заводской лаборатории, вскоре там начнется монтаж высокотехнологичного оборудования, не имеющего налогов в регионе. Преобразования в металлургическом производстве беспрецедентны: одновременно модернизируются два цеха на основной площадке, еще один корпус возводится с нуля в поселке Управленческий на площадке опытного производства. Полное обновление «металлургии» будет завершено уже в ближайшие два-три года. Это наукоемкая сфера, содержащая большой потенциал для научно-исследовательской деятельности. На предприятии уже введены современные производства компрессоров, шестерен и агрегатов, гальваническое производство, строится новое здание под производство турбин, модернизируются испытательные стенды. Кроме того, по всем производственным и конструкторским направлениям идут процессы цифровизации – это огромный пласт работ. На все эти направления нужны квалифицированные молодые специалисты, подготовленные, в том числе, Самарским политехом». 

Присутствовавший на встрече проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе СамГТУ Евгений Франк отметил, что практически все специальности, по которым ведет подготовку вуз, могут найти применение в «ОДК-Кузнецов». Так, уже в ходе беседы было принято решение провести аналогичную встречу на площадке химико-технологического факультета, который мог бы стать поставщиком кадров для новейшего гальванического производства «ОДК-Кузнецов», одного из самых крупных и современных в России. 

«Встреча прошла очень эффективно, - резюмировала директор по персоналу «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина. – Намечено множество направлений дальнейшей работы: организация практики, обмена опытом между специалистами предприятия и преподавателями политеха, совместная научно-исследовательская деятельность, обучение студентов-«целевиков» по более широкой номенклатуре специальностей, чем раньше. Осенью проведем день «ОДК-Кузнецов» в университете, чтобы каждый заинтересованный в работе на крупном развивающемся предприятии смог узнать о наших возможностях, условиях труда, которые кардинально меняются в последние несколько лет».

Теги: ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В «ОДК-Кузнецов» подвели итоги конкурса профмастерства
18 апреля 2022, 12:48
В «ОДК-Кузнецов» подвели итоги конкурса профмастерства
Масштабные соревнования были проведены на 8 учебно-производственных площадках. Новости компаний
517
Подготовительный этап производства на «ОДК-Кузнецов» стал цифровым
15 апреля 2022, 13:00
Подготовительный этап производства на «ОДК-Кузнецов» стал цифровым
Специалисты предприятия уже прошли обучающие видеокурсы. Новости компаний
718
ОДК в День космонавтики провела прямую трансляцию из цеха ракетных двигателей
12 апреля 2022, 12:42
ОДК в День космонавтики провела прямую трансляцию из цеха ракетных двигателей
Порядка 140 школ самарского региона были привлечены к участию в онлайн-мероприятии. Новости компаний
755
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2022  14:00
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
44
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
21 апреля 2022  12:38
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
125
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
21 апреля 2022  12:30
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
133
Время требует от глав максимальной собранности, эффективности, быстрой реакции на запросы людей.
20 апреля 2022  19:31
Дмитрий Азаров требует от глав муниципалитетов исполнения обязательств - иначе отставка
528
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
20 апреля 2022  14:05
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
1356
Весь список