ОДК-Кузнецов и Самарский политех расширили стратегию сотрудничества

102

ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский государственный технический университет определили направления дальнейшего развития совместных образовательных и научных проектов в ходе совещания между руководством предприятия и вуза.

На встрече присутствовали ректор Самарского политеха Дмитрий Быков и главный инженер ОДК-Кузнецов Олег Гусев, а также руководители научно-образовательных направлений вуза и главные специалисты службы технического директора предприятия.

Cтороны обсудили реализацию проектов развития технологий производства, таких перспективных направлений, как литье корпусов двигателей из негорючего магния и изготовление стержневых форм для литья лопаток газотурбинных двигателей, нанесение керамических защитных покрытий для повышения прочности деталей двигателей, а также применение в производстве новых материалов и аддитивных технологий. Главный инженер ОДК-Кузнецов Олег Гусев отметил, что эти наукоемкие направления могут стать основой для выпускных студенческих и научно-исследовательских работ и иметь большое прикладное значение.

Большое внимание уделили формированию кадрового потенциала предприятия. В ходе совещания было объявлено о наборе в будущем учебном году студентов целевой подготовки «Инженерный старт – Металлургия» по профилю «Литейное производство черных и цветных металлов», помимо основного набора по программе целевого обучения «Инженерный старт», реализуемой вузом и предприятием с 2022 года.

«В будущем году 12 студентов смогут поступить на бюджетные места, став участниками программы целевой подготовки, получить уникальные навыки в ходе производственной практики. Защита дипломов выпускников факультета машиностроения, металлургии и транспорта будет проходить на территории предприятия, к ней будут привлечены высококвалифицированные специалисты с производства», – отметил ректор Самарского политеха Дмитрий Быков.

«Развитие получит применение аддитивных технологий и современных способов нанесения специальных покрытий, литье по выращиваемым и выплавляемым моделям. Идет работа по организации практической подготовки будущих технологов в сфере программного управления и трудоустройству выпускников профильных специальностей в службу главного метролога предприятия. Мы уже плотно взаимодействуем с университетом в части развития технологий литья и сварки, в перспективе эти направления будут развиваться», – сказал главный инженер ОДК-Кузнецов Олег Гусев.

ОДК-Кузнецов и Самарский политех на данный момент уже ведут совместные работы по созданию выжигаемых моделей для литья крупногабаритных заготовок из жаропрочных никелевых сплавов.

В 2022 году в ОДК-Кузнецов начало работу новое сварочное производство, где на высокотехнологичном оборудовании осуществляются процессы вакуумной пайки, сварки и нанесения теплозащитных покрытий. В корпусе обрабатывается около 5,5 тысяч деталей и сборочных единиц в год. Новые роботизированные сварочные комплексы позволят увеличить темп выпуска продукции, обеспечить высокий уровень производительности и автоматизации технологических процессов, соответствующих ежегодно растущей производственной программе ОДК-Кузнецов, в том числе и по выпуску перспективных изделий.

Фото: пресс-служба ОДК-Кузнецов