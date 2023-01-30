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ОДК-Кузнецов готовит школьников к поступлению в технические вузы

30 января 2023 09:40
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ОДК-Кузнецов готовит школьников к поступлению в технические вузы

В ОДК-Кузнецов, самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, организованы бесплатные курсы подготовки к поступлению в технические вузы для детей сотрудников предприятия.

ОДК-Кузнецов помогает детям работников подготовиться к ЕГЭ по предметам технического профиля. Школьники проходят обучение по трем предметам: математике, физике и инженерной графике (специальный факультативный курс, вводящий в основы вузовской дисциплины) в открытом пространстве Точки кипения Hi-Tech ОДК-Кузнецов. Занятия с одиннадцатиклассниками проводят преподаватели Самарского государственного технического университета. Курсы стали еще одним совместным проектом предприятия и вуза в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного в 2022 году.

«Профориентация и целевая подготовка школьников и студентов являются одними из ключевых методов формирования будущих инженеров. Работа с опорными школами, уникальные программы целевого обучения «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт» — вот основные этапы селекции перспективной молодежи для ОДК-Кузнецов. Специальная программа подготовки к поступлению в вузы для детей сотрудников предприятия – это долгосрочный проект, направленный на привлечение мотивированных абитуриентов к поступлению на целевые направления подготовки в вузы-партнеры. В то же время, это мера социальной поддержки для наших сотрудников», - отметила директор по персоналу ОДК-Кузнецов Ольга Красавина.

ОДК-Кузнецов и Самарский государственный технический университет в 2022 году набрали 15 студентов целевого направления «Инженерный старт». Образовательная траектория будущих инженеров-технологов разработана с учетом современных профессиональных стандартов и специфики работы производства, серийно изготавливающего передовую продукцию и разрабатывающего перспективные изделия. Еще 13 студентов обучаются в Самарском Политехе по направлению «Информационные технологии».

В рамках целевой подготовки будущих инженеров-конструкторов ОДК-Кузнецов и Самарский университет им. С.П. Королева реализуют проект «Крылья Ростеха». Сейчас 54 студента обучаются в Самарском университета по программе подготовки инженеров нового поколения по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». Они осваивают профессию конструктора авиационных и ракетных двигателей и с первого дня обучения трудоустроены на предприятие. Обучение студентов проходит по усиленной программе подготовки с ориентацией на современные востребованные профессиональные компетенции.

Подготовка выпускников завершится в мае, накануне единого государственного экзамена, затем планируется очередной набор школьников для обучения в группах.

Теги: ОДК-Кузнецов

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