«ОДК-Кузнецов» будет производить детали новых двигателей

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Самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха совместно с Самарским университетом начата реализация комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства индустриальных газотурбинных двигателей с интеллектуальной системой конструкторско-технологической подготовки для повышения функциональных характеристик.

Проект создания производства деталей сложной конфигурации для индустриальных газотурбинных двигателей (ГТД) НК-36СТ методом 3D печати будет реализован совместно ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарским университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

«Планируемый объем инвестиций составит 497 млн руб., в т.ч. собственные средства «ОДК-Кузнецов» - 252 млн. руб., субсидия из федерального бюджета – 245 млн руб. Конструкторско-технологическая подготовка производства «ОДК–Кузнецов» в ближайшие годы выйдет на новый уровень. Перед нами стоит задача – отработать и внедрить все процессы в едином информационном пространстве, – заявил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – Это позволит повысить надежность двигателя и снизить стоимость всего изделия, исключив ряд затрат при освоении новых конструкций деталей и узлов. Разработанные учеными Самарского университета программное обеспечение и технологии дадут возможность сократить сроки подготовки производства более чем в два раза».

Предприятием и вузом утвержден календарный план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту, определены перечень оборудования, приобретаемого для высокотехнологичного производства, и номенклатура деталей и узлов горячей части индустриальных ГТД, которые будут изготавливаться с помощью новых или усовершенствованных формообразующих процессов. При конструкторско-технологической подготовке производства будут использоваться цифровые модели-двойники таких деталей как кожух наружный, кожух внутренний, горелка, аппарат закрутки.

Произведенные в рамках проекта детали и узлы после испытаний установят на двигатель НК-36СТ, который будет находиться в опытной эксплуатации на одной из компрессорных станций ПАО «Газпром». На его базе будет создана интеллектуальная система комплексной конструкторско-технологической подготовки производства деталей ГТД – интеллектуальный цифровой двойник двигателя. За счет мониторинга результатов испытаний экспериментального двигателя цифровые модели ГТД будут непрерывно уточняться.

Самарским университетом также будет проведена оценка свойств металлических порошков, применяемых при изготовлении деталей ГТД, и выполнены работы для улучшения функциональных характеристик и оптимизации конструкции деталей.