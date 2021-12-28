Новый глава ТоАЗ: Вся полученная прибыль пойдет на развитие предприятия

199

Месяц назад большинство мест в совете директоров ПАО «Тольяттиазот» получили представители группы «УРАЛХИМ», оттеснив от руля управления группу иностранных собственников компании. Что в связи с этим поменяется в работе «ТОАЗа»? Планирует ли новое руководство корректировать начатые инвестпроекты и оптимизировать штатное расписание? Как будет строиться работа предприятия с другими компаниями группы «ТОАЗ»? На эти и другие вопросы в своем первом интервью в новой должности рассказал генеральный директор ПАО «Тольяттиазот» Анатолий Шаблинский, пишет Обозрение.

— Как вы оцениваете состояние «Тольяттиазота»? Предприятие нуждается в дополнительных инвестициях?

— Предприятие в целом находится в неплохом состоянии. Техническим специалистам «ТОАЗа» удалось содержать его на нормальном уровне. Завод вполне работоспособен. Конечно, дополнительные инвестиции нужны. И проблем с ними не будет: предприятие прибыльное. У нас достаточно средств, чтобы дальше усиливать позиции «Тольяттиазота» на международном рынке и по качеству продукции, и по расширению продуктовой линейки.

— В конце ноября «ТОАЗ» перешел под контроль холдинга «УРАЛХИМ». Как это отразится на работе предприятия?

— Я бы поправил вашу формулировку. Перехода «ТОАЗа» под контроль «УРАЛХИМа» не произошло. Представители «УРАЛХИМа» вошли в совет директоров «ТОАЗа» — так будет точнее. Что касается производства — не скажу, что смена состава СД как-то на нем отразится. Скорее, последуют лишь некоторые коррективы в политике управления.

Если говорить о сбытовой политике, логистике, линейке продуктов — конечно, тут будут изменения. Но сначала надо изучить существующие транспортные потоки, разобраться, а потом уже принимать решения. Пока мы проводим детальный анализ того, как все процессы работают на «ТОАЗе». Потом будем это отдельно обсуждать, в том числе и с трудовым коллективом. Система работы, выстроенная прежним менеджментом, если и поменяется, то не вся.

Какой смысл менять то, что хорошо работает?

— Как будут перестраиваться экспортные поставки предприятия? Сейчас отгрузки идут по традиционной схеме, через иностранных трейдеров? Или все эти контракты подлежат расторжению, а механизмы сбыта — радикальной корректировке?

— На предприятиях «УРАЛХИМа», где я раньше работал, все намного проще — есть собственные торговые дома, которые занимаются отгрузками по направлениям. На внутренний и внешний рынки. Все открыто, ясно. Заводы в этом участия не принимают. Они занимаются производством, а сбытом — торговые дома. «Тольяттиазот» будет убирать посредников. Будем развивать продажи конечным потребителям. Основная задача — получение максимальной прибыли.

— «ТОАЗ» и «Трансаммиак» (который пока контролируется лицами, близкими к иностранным собственникам завода) теперь по разные стороны баррикады? Это может как-то повлиять на экспорт аммиака по трубопроводу?

— Почему по разные стороны? «Трансаммиак» — организация, которая зарабатывает транспортировкой аммиака. Мы — организация, которая его производит. Никаких особых изменений не последует. Если будут — то только в лучшую сторону, за счет увеличения отгрузки по трубе.

— Прежняя управленческая команда «ТОАЗа» реализовывала на предприятии ряд инвестиционных проектов, например строительство третьей установки по производству карбамида. Планируете ли вы пересматривать инвестиционную стратегию «ТОАЗа»? Если да, то как именно?

— Третий карбамид будет достроен. Недавно прошли переговоры по срокам сдачи объекта. Планируем, что это случится в сентябре-октябре следующего года.

Займемся серьезным ремонтом четвертого агрегата аммиака, который больше двух лет находится в аварийном простое. Что дальше — надо смотреть отдельно, так как сейчас очень ужатые транспортные потоки, логистика предприятия. Сначала надо «расшить» эти вопросы. Уже были некоторые встречи, где обсуждались возможность строительства на «ТОАЗе» установки по выпуску азотной кислоты, селитры, возможность начать производство удобрений, в том числе сложных.

Если углубить степень переработки аммиака — можно обеспечить серьезный рост прибыльности компании. Пока очень многое находится в стадии изучения. Что касается остальных начатых проектов — их не так много.

Все, что начато, конечно, будем продолжать. Но по многим проектам возникает немало вопросов. Конкретизировать их содержание я пока не буду.

— Вам удалось уже отладить взаимодействие с трудовым коллективом «Тольяттиазота»?

— Я провел с трудовым коллективом несколько встреч. Никакого негатива со стороны работников завода не вижу. Да его и не должно быть, мы не собираемся что-то ухудшать. Люди это понимают. Им нужна прежде всего стабильная безопасная работа.

— Вы планируете менять систему оплаты труда и коллективный договор?

— Коллективный договор только принят. Зачем его пересматривать? Не вижу смысла. По окончании его срока действия, если потребуются какие-то поправки, обсудим их с профсоюзом и с трудовым коллективом. Учтем коллективный договор на предприятиях «УРАЛХИМа», общий для всех заводов компании. Худшее будем улучшать, а лучшее — оставлять.

Система оплаты труда будет пересматриваться. Премирование станет ежемесячным с 1 января 2022 года. Снижения заработной платы не будет однозначно — не видим смысла экономить на трудовых кадрах. Это основной ресурс предприятия. Наоборот, в ближайшее время зарплаты проиндексируем.

— Ожидает ли «ТОАЗ» сокращение персонала? Или, напротив, вам потребуется больше людей, чем есть сейчас?

— Какое сокращение? Наоборот, дополнительно набираем людей на карбамид. Развиваем проектное направление, потому что инвестиционных проектов впереди очень много и людей нужно готовить.

Предстоит решать большие производственные задачи. Среди ближайших проектов — реконструкция наливных эстакад аммиака, приведение их к безопасным условиям труда, снижению рисков. Поэтому увеличение штата будет, сокращения как такового — нет.

Мы разговаривали с трудовым коллективом, в том числе по транспорту. Потом это все оживленно обсуждали. Да, я сказал, что в «УРАЛХИМе» принято пассажирские перевозки переводить на аутсорсинг.

Подчеркну, речь идет об аутсорсинге не всего транспортного управления, а только пассажирских перевозок. Это выгодно для предприятия — нет дополнительной нагрузки по закупке транспорта, по ремонту и обслуживанию. Есть четкий договор, в котором прописывается, какие услуги должен оказывать перевозчик. И качество услуг не станет хуже. За это предприятие платит деньги. Никто не потеряет работу или заработок. На предприятиях «УРАЛХИМа», когда мы переводили пассажирские перевозки на аутсорсинг, с поставщиком услуг в договоре прописывали условие сохранения зарплаты и рабочих мест работникам.

Спецтехника останется в управлении нашего ремонтного персонала — это подъемные краны, вышки, другая техника. По срокам пока говорить рано — нужно обсудить с коллективом — единолично такое решение никто принимать не собирается.

Думаю, что люди услышат, пообщаются с работниками предприятий «УРАЛХИМа», и все вопросы отпадут сами собой.

— Вы завершили комплектование новой управленческой команды «ТОАЗа»? В какой степени при этом сохранился на предприятии костяк бывшего топ-менеджмента?

— Если говорить о руководящих должностях на заводе — часть прежнего менеджмента осталась работать, в частности — практически все технические специалисты. Некоторые люди не захотели остаться сами. Часть сотрудников сюда перешли из принадлежащих «УРАЛХИМу» предприятий. Например, новый директор по логистике Сергей Сунцов.

— Появилась информация о том, что бывший генеральный директор «Корпорации «Тольяттиазот» Сергей Шишов сейчас работает финансовым директором «ТОАЗа». Так ли это?

— Сергей Шишов не бывший, а действующий генеральный директор АО «Корпорация «Тольяттиазот». Это видно из записи в ЕГРЮЛ. С должности его никто не снимал. Сейчас он действительно принят на должность финансового директора «ТОАЗа».

— Будет ли меняться социальная политика «ТОАЗа»? Предприятие успело получить известность в регионе в качестве крупного благотворителя и мецената, эти традиции продолжатся?

— Благотворительная политика «Тольяттиазота» не изменится. В части социальной политики заложенный до прихода нового руководства план остается в силе. Никакого негатива со стороны работников завода не вижу. Да его и не должно быть, мы не собираемся что-то ухудшать. С социальными объектами предстоит работать юристам, чтобы разобраться в вопросах владения собственностью.

В наших планах — ввести специальные группы для детей работников в детских садах и спецклассы в школах в разных районах города. Такая практика есть у многих предприятий «УРАЛХИМа», чтобы с детских лет растить кадры.

— У «ТОАЗа» много социальных активов: санаторий «Надежда», Дворец культуры, детский сад. Планируется ли вы от них избавляться, как уже сделало большинство промышленных предприятий страны?

— Санаторий «Надежда» — заведение высокого уровня. Сейчас там занимаются, в том числе, модернизацией системы отопления, после чего его запустят в работу и сотрудники предприятия снова смогут в нем отдыхать. Медсанчасть на заводе продолжит работу, ведь на химическом предприятии должны быть медики. ДК «Тольяттиазот» останется как дань традициям. У многих заводов «УРАЛХИМа» есть ведомственные дворцы культуры, и избавляться от них никто не собирается.

— Ранее вокруг «Тольяттиазота» был сформирован многопрофильный холдинг. Сейчас представители группы «УРАЛХИМ» появились в руководстве «ТОАЗа», поменялось руководство в «Томете» и Тольяттихимбанке. Что будет происходить с другими предприятиями группы — «Трансаммиаком», «ТОАЗ-Диоксидом», «Газораспределением», «Управляющей компанией жилым фондом», «Реакционными трубами», «Азотреммашем», «Ульяновскэнерго»?

— В ООО «Томет» идет конкурсное производство. Судом назначен арбитражный управляющий. «УРАЛХИМ» является крупнейшим кредитором в деле о банкротстве предприятия. У нас достаточно средств, чтобы дальше усиливать позиции «Тольяттиазота» на международном рынке и по качеству продукции, и по расширению продуктовой линейки.

Тольяттихимбанк, насколько я знаю, принадлежит Сергею Махлаю, в отношении которого введена процедура банкротства. Его имуществом также сейчас управляет назначенный судом финансовый управляющий, который сам определяет работу банка.

«Трансаммиак» является партнером «Тольяттиазота». «Реакционные трубы», «Азотреммаш», «ТОАЗ-Диоксид», «Газораспределение» — это активы, которые будут развиваться.

«Азотреммаш» и «Реакционные трубы» — известные предприятия, по качеству их продукция не уступает импортной. Уже сейчас им поступают заказы от предприятий «УРАЛХИМа».

На производстве диоксида модернизируют установку, чтобы она могла обеспечить бесперебойное производство после ввода в строй третьего агрегата карбамида.

Менеджмент в этих компаниях останется прежним.

— В истории противостояния «УРАЛХИМа» и «ТОАЗа» поставлена точка или вы еще ожидаете каких-либо контрдействий со стороны иностранных собственников завода?

— Между АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Тольяттиазот» никогда не было никакого противостояния.

Более того, «УРАЛХИМ» всегда стремился вернуть на предприятие все похищенное с него прежним преступным менеджментом. У «УРАЛХИМа» нет ни одного иска к ПАО «Тольяттиазот».

Зато есть иски к его бывшим менеджерам, которые причинили «ТОАЗу» огромный ущерб, при этом изображая в прессе ситуацию как некое противостояние двух бизнес-групп.

— Ранее имущество «ТОАЗа» было арестовано в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших собственников предприятия. Смена менеджмента компании означает прекращение ареста?

— Аресты имущества предприятия сохраняются до настоящего времени, т.к. продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Так что это вопрос к следственным органам. Производственной деятельности предприятия аресты не препятствуют. На балансе числится 950 единиц техники, многое уже не используется. Даже то, что вышло из строя и не подлежит восстановлению, остается на площадке.

Как только арест снимут — часть техники продадим или сдадим в металлолом.

— «ТОАЗ» в этом году получит рекордную прибыль, которая прогнозируется на уровне в несколько десятков миллиардов рублей. Что предполагается с ней делать?

— Вся полученная прибыль пойдет на развитие предприятия. На достройку третьего агрегата карбамида, ремонт четвертого агрегата аммиака, другие ремонтные работы на предприятии, на повышение уровня промышленной безопасности, реализацию экологических мероприятий. Много чем предстоит заняться.

— После своего назначения, когда вы получили доступ к внутренней информации, появились ли у вас новые претензии к работе прежнего руководства завода? Если да, то какие именно?

— Выявлено очень много нарушений. Пока продолжаются судебные разбирательства, конкретно говорить не буду. Но схем было очень много — и по покупке оборудования и запчастей, и по продаже готовой продукции. Конечно, такие процессы будут останавливаться. Когда все завершится, обнародуем все, чтобы люди знали, как это было.

— Роман Аврусин

Фото: пресс-служба ПАО Тоаз