Названа стоимость российского бизнес-седана Lada Aura

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Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн. Его слова передает РБК.

По словам Соколова, серийное производство седана запланировано на сентябрь.

«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль», — пояснил глава концерна.

Lada Aura впервые была представлена в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. Автомобиль собран на базе Lada Vesta. Он оснащен премиальной аудиосистемой, пространство для пассажиров на заднем сиденье увеличено на 25 см.

До этого Telegram-канал No Limits со ссылкой на источники на заводе сообщал, что «АвтоВАЗ» параллельно с выпуском бюджетных автомобилей планирует наладить производство более дорогих машин под отдельным суббрендом. Первой моделью нового суббренда планируется сделать седан с увеличенной колесной базой Lada Aura. Наименование Aura пока рассматривается как основное для всего нового суббренда.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил тестовую сборку Lada Iskra для отработки технических процессов, пишет Газета.