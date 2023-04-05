На АВТОВАЗе заявили о росте продаж LADA на 90%

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По итогам марта 2023 года официальными дилерами LADA в РФ было реализовано 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 89,9% выше, чем в марте 2022 года. Как сегодня отмечают в пресс-центре тольяттинского автогиганта, всего в первом квартале текущего года было реализовано 64 240 LADA всех моделей, что на 21,9% выше, чем за первые три месяца прошлого года.

Автомобили LADA Granta в марте разошлись тиражом в 16 254 единицы. Этот результат равен показателям февраля 2023 года, но на 373,5% выше, чем объем продаж модели в марте 2022 года, когда компания столкнулась с прекращением поставок компонентов от иностранных поставщиков.

Также сообщается, что в марте было продано 2 703 внедорожника NIVA Legend (+212,1% к марту 2022 года), а продажи NIVA Travel составили 3 721 автомобиль, что на 83,1% выше результатов марта прошлого года, пишет TLTgorod.

Максим Соколов, Президент АО АВТОВАЗ:

- Первый квартал 2023 года показал позитивные результаты – это заслуга всей нашей команды. Продажи LADAза три месяца позволяют смотреть на восстановление российского рынка с умеренным оптимизмом. АВТОВАЗ прилагает максимум усилий по сохранению ритмичности производства и обеспечению поставок компонентов. Во втором квартале Компания намерена начать продажи LADAVesta нового поколения и запустить производственную площадку LADA в Санкт-Петербурге. Несмотря на усиление угроз санкционного давления, на сегодняшний день АВТОВАЗ подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тысяч автомобилей.