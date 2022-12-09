Лучшим молодым мастером на АВТОВАЗе стала девушка

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Карина Боровик, которая трудится в автосборочном комплексе, сумела победить в ежегодном конкурсе профмастерства.

Как отмечает CityTraffic.ru, своеобразные внутризаводские профессиональные соревнования на АВТОВАЗе проводят уже два десятка лет подряд. В последние годы конкурс принимает Корпоративный университет завода .

Ирония и остроты вроде «соревновались, кто быстрее закрутит гайку» лучше, оставить в стороне. Конкурс профессионального мастерства для автостроителей состоит из целого комплекса разноплановых заданий: от психологических задач по работе в коллективе, до сугубо профессиональных знаний, оценки морально-волевых качеств и кругозора участников.

Вторым стал делегат производства шасси Александр Кузнецов. Третье место занял работник производства двигателей Артем Полевой. Победительнице и призерам конкурса вручили памятные подарки, пишет TLTgorod.

Фото na-zavode.ru