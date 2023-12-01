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Лучшие работники ОДК-Кузнецов стали участниками выставки-форума «Россия»

1 декабря 2023 10:10
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Лучшие работники ОДК-Кузнецов стали участниками выставки-форума «Россия»

Заслуженные работники самарского предприятия ОДК-Кузнецов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) представили регион на Дне Самарской области, который прошел на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ.

30 ноября выставку посетили 25 лучших представителей предприятия. Заслуженные сотрудники, наставники и активные участники волонтерского движения предприятия ОДК-Кузнецов приняли участие в Дне Самарской области. 

«Для работников ОДК-Кузнецов большая честь представлять самарский регион на Международной выставке-форуме «Россия». На предприятие возложена ответственная миссия по обеспечению обороноспособности и поддержанию технического суверенитета нашей страны. В связи с ростом производственной программы мы обновляем производственные мощности и испытательную базу, привлекаем в наши ряды перспективных специалистов, ведь люди – это залог успешного развития отрасли и страны», - сказал управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

В 2023 году опытно-конструкторское бюро ОДК-Кузнецов признано лидером открытого голосования на сайте «Достижения.рф» на уровне региона. Новое здание конструкторского бюро оборудовано передовой техникой и современной IT-инфраструктурой. В строительство комплекса площадью более 10 тысяч квадратных метров инвестировано свыше 1,5 млрд рублей.

Модернизация позволит разрабатывать новые газотурбинные двигатели в виртуальной среде с применением «цифровых двойников». Это существенно сократит сроки создания силовых установок до 4-5 лет.

В этом году сотрудники ОДК-Кузнецов получили многочисленные награды федерального и регионального уровня. Так, 21 ноября ОДК-Кузнецов одержало победу в конкурсе компаний Самарской области «Достояние губернии-2023» в номинации «Промышленность». Главными критериями оценки стали вклад в экономику региона, динамичное развитие, использование инноваций, современного оборудования и технологий.

Также в 2023 году ОДК-Кузнецов признано лауреатом премии «Авиастроитель года» в двух номинациях – «За эффективную систему послепродажного обслуживания авиационной техники» и «За подготовку нового поколения специалистов авиастроительной отрасли».

Теги: ОДК-Кузнецов

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