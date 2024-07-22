Команда ТОАЗа по хоккею с мячом заняла третье место на международном турнире «Кубок дружбы»

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Корпоративная команда ТОАЗа по хоккею с мячом заняла третье место на четвертом международном турнире «Кубок дружбы», который состоялся в Тольятти. АО «Тольяттиазот» выступил генеральным партнером соревнований.

В этом году турнир был посвящен 45-летию «Тольяттиазота» и приобрел статус международного. Участниками стали 12 команд из различных регионов России и Казахстана.

Соревнования проходили в течение двух дней. В серии групповых матчей команда Компании встретилась с хоккеистами из Ульяновска, Королева, Самары, Саратова, Сыктывкара и Москвы. На первом этапе сборной ТОАЗа удалось одержать пять побед подряд. В решающей игре полуфинала она уступила соперникам из Димитровграда со счетом 3:4.

Победителем турнира стала команда «Славное братство» из Ульяновска, второе место заняла сборная «Черемшан-Нейтрон» из Димитровграда.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ»:

«Тольяттиазот» на регулярной основе поддерживает корпоративные команды по различным видам спорта и развивает спортивное направление в регионе присутствия. Ежегодный турнир по хоккею с мячом стал уже визитной карточкой города. Именно в Тольятти собираются сильнейшие игроки со всей страны. В этом году соревнования стали более значимыми, так как в них приняли участие спортсмены из Казахстана. Команда ТОАЗа в очередной раз показала достойный результат, войдя в тройку сильнейших.

Фото предоставлено пресс-службой ТОАЗа