В Тольятти откроется выставка «Мирный труд Праски Витти»

15 апреля в 16:00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мирный труд Праски Витти». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Виталия Петровича Петрова (Праски Витти) — заслуженного художника РСФСР, народного художника Чувашской Республики, живописца-монументалиста, графика и мастера декоративно-прикладного искусства. (6+)



Выставка представит многогранное творчество В.П. Петрова, чьи работы стали частью культурного ландшафта Тольятти, Самарской области и всей России, а также получили международное признание. Посетители увидят произведения, выполненные в различных техниках: живопись, эмаль, офорт, керамика, монументальные работы, энкаустика и эскизы.



Среди знаковых работ мастера: мозаичное панно «Праздник автостроителей» (Тольятти, памятник регионального значения); роспись интерьера школы №13 «Книга обучающая» (Тольятти); триптих-витраж «Человек, идущий в космос» (Самара); мозаика «Мирный труд» (Сызрань, в 1975 году признана лучшей работой РСФСР в жанре монументального искусства).



Особенность творчества Праски Витти — это уникальный художественный язык, соединивший традиции чувашского народного искусства с современным символизмом и философскими размышлениями о бытии. Особое место занимают образы поэмы Константина Иванова «Нарспи», которые художник трактует как универсальные символы добра и зла. Его творчество называют феноменом этнофутуризма.



За свою деятельность Виталий Петрович Петров удостоен звания «Заслуженный художник РСФСР» (1983), Государственной премии Чувашии имени Петра Егорова (1993) и звания «Народный художник Чувашской Республики» (1994). Его произведения хранятся в музеях России и частных коллекциях Европы и США.



Выставка позволит оценить вклад мастера в развитие монументального искусства и этнофутуризма, а также увидеть работы, определившие художественный облик городов Поволжья.

Фото: минкульт СО