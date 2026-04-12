Я нашел ошибку
Главные новости:
Роскосмос открыл электронный отбор в космонавты через Госуслуги с 12 апреля 2026 года
15 апреля в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мирный труд Праски Витти». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Виталия Петрова.
В Самаре 13 апреля дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С
С 13 по 19 апреля в Самарском государственном институте культуры пройдет Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова.
В ночь на понедельник, 13 апреля в Самарской области ожидается гроза, град и сильный вете
Поздравление губернатора Самарской области В.А.Федорищева с Днем войск противовоздушной обороны России.
В Минобрнауки РФ сообщили о разработке нового перечня вузовских специальностей
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти откроется выставка «Мирный труд Праски Витти»

144
15 апреля в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мирный труд Праски Витти». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Виталия Петрова.

15 апреля в 16:00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мирный труд Праски Витти». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Виталия Петровича Петрова (Праски Витти) — заслуженного художника РСФСР, народного художника Чувашской Республики, живописца-монументалиста, графика и мастера декоративно-прикладного искусства.  (6+)

Выставка представит многогранное творчество В.П. Петрова, чьи работы стали частью культурного ландшафта Тольятти, Самарской области и всей России, а также получили международное признание. Посетители увидят произведения, выполненные в различных техниках: живопись, эмаль, офорт, керамика, монументальные работы, энкаустика и эскизы.

Среди знаковых работ мастера: мозаичное панно «Праздник автостроителей» (Тольятти, памятник регионального значения); роспись интерьера школы №13 «Книга обучающая» (Тольятти); триптих-витраж «Человек, идущий в космос» (Самара); мозаика «Мирный труд» (Сызрань, в 1975 году признана лучшей работой РСФСР в жанре монументального искусства).

Особенность творчества Праски Витти — это уникальный художественный язык, соединивший традиции чувашского народного искусства с современным символизмом и философскими размышлениями о бытии. Особое место занимают образы поэмы Константина Иванова «Нарспи», которые художник трактует как универсальные символы добра и зла. Его творчество называют феноменом этнофутуризма.

За свою деятельность Виталий Петрович Петров удостоен звания «Заслуженный художник РСФСР» (1983), Государственной премии Чувашии имени Петра Егорова (1993) и звания «Народный художник Чувашской Республики» (1994). Его произведения хранятся в музеях России и частных коллекциях Европы и США.

Выставка позволит оценить вклад мастера в развитие монументального искусства и этнофутуризма, а также увидеть работы, определившие художественный облик городов Поволжья.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
1269
846
914
  • Читайте НИАСам в Max
323
363
344
366
727
Весь список