КбшЖД: состоялся межрегиональный круглый стол по профилактике детского травматизма

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В преддверии летних каникул Куйбышевская магистраль выступила организатором межрегионального круглого стола по профилактике детского травматизма на железнодорожной инфраструктуре. Мероприятие было организовано в формате телемоста на площадке «Трансфер инноваций» с подключением участников из Уфы, Ульяновска и Пензы.

В мероприятии приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги, представители Администрации Губернатора Самарской области, причастных министерств и транспортной прокуратуры, а также уполномоченные по правам ребенка из всех регионов магистрали.

Участники круглого стола обсудили состояние и причины детского травматизма на железной дороге; подвели итоги совместных мероприятий и поделились опытом реализации проектов, направленных на профилактику подобных происшествий.

На заседании было отмечено, что с начала 2021 года в регионах ответственности КбшЖД был зафиксирован один случай детского травматизма, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Однако это не означает, что ситуация полностью под контролем, есть над чем работать. И эта работа должна быть комплексной: представителям КбшЖД, всех уровней власти, волонтерским и некоммерческим общественным организациям необходимо работать совместно, – отметил Алексей Березин, заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Среди наиболее частых причин получения травм были названы: несовершенство организации безопасности на ЖД переходах или близь объектов железнодорожной инфраструктуры, недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых, растущая популярность движения «зацеперов», а также частое пренебрежение детьми и подростками элементарными правилами безопасности: снять капюшон и наушники при переходе железной дороги, самокат или велосипед необходимо переводить через дорогу, а не ехать на них. Для недопущения подобных ситуаций организованы совместные мероприятия с региональными властями по профилактике детского травматизма. В частности, как уникальный опыт были признаны проводимые железнодорожниками уроки безопасности. Сегодня такие уроки организуют не только в школах и на территории ведомственных предприятий, в качестве уникальной образовательной площадки используется и современный вагон охраны труда.

Заместитель руководителя департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Ирина Озернова предложила более широко использовать административные ресурсы при размещении необходимых социальных роликов на площадках СМИ в сети интернет и в социальных сетях, а также использовать предстоящее масштабное июльское мероприятие iВолга как площадку для дискуссии на тему профилактики детского травматизма, в том числе на железнодорожной инфраструктуре.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты Российской Федерации седьмого состава Павел Покровский обратил внимание, что необходимо активно привлекать к профилактической работе общественные организации.

«У нас существует выстроенная система общественных организаций при органах власти с огромным потенциалом для развития, – отметил в своем выступлении Павел Покровский. – Общественная палата, ее представители на местах – это та общественная сила, о которой часто говорит Президент Российской Федерации, подчеркивая, что необходимо допустить человека к принятию государственных решений. Следуя политике целовекоцентричности, при поддержке Губернатора Самарской области в нашей губернии создано областное родительское собрание. Это вновь созданная структура, которая может решать многие социально-ориентированные задачи в части охраны благополучия детства. На территории всех регионов ПФО эффективно работает ЦУР, этот ресурс необходимо использовать. Также хочу напомнить, что Общественная палата Самарской области обладает законодательной инициативой. Предлагаю выносить вопросы сегодняшнего круглого стола на обсуждение общественных палат, а потом, возможно, переносить на площадки ОПРФ».

Также в ходе дискуссии было отмечено, что на КбшЖД впервые к профилактическим мероприятиям были привлечены волонтеры из числа молодых специалистов Куйбышевской магистрали, и по многочисленным положительным отзывам уроки в формате «Молодежь детям» пользуются большим интересом. В этом году молодые специалисты КбшЖД проведут подобные занятия в муниципальных и школьных детских оздоровительных лагерях.