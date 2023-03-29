«ЭнергосбыТ Плюс» в апреле выставит квитанции с корректировкой оплаты тепла за 2022 год

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Жители ряда многоквартирных домов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани в апреле получат квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс» с корректировкой оплаты за отопление по итогам предыдущего года. Большинству клиентов энергокомпании будет выставлена отрицательная корректировка платы за отопление, в результате чего будет снижена сумма к оплате за текущий период.

Перерасчет платы за отопление регламентируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Корректировка по оплате за тепло производится ежегодно и касается клиентов, которые платят за отопление по 1/12 (равными долями в течение всего года) и проживают в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ). Она складывается из разницы фактических показаний ОДПУ и расчетного потребления, которое берется за основу для начисления ежемесячной платы. Подробнее об этом можно узнать здесь.

«Размер ежегодной корректировки зависит от количества дней и температуры отопительного сезона, а также состояния внутридомовых систем отопления и регулировки теплопотребления внутри здания, которую должна производить управляющая компания. При этом собственники вправе отказаться от ее выставления. Для этого достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии исключительно в отопительный период. В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Уточнить все вопросы по начислениям за отопление в индивидуальном порядке можно у специалистов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в офисах обслуживания, с помощью чат-бота «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс», либо воспользоваться разделом «Обратная связь», который доступен для обращений 24 часа в сутки.