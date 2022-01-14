Двигатели ОДК подняли в небо новый Ту-160М

Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел совещание , на котором обсудили вопросы благоустройства дворов и общественных территорий.
В Правительстве региона обсудили планы по реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на текущий год
Вручение суперпризов финального розыгрыша – автомобиля и квартиры – совпало с празднованием Старого Нового года.
Победителям викторины "Вакцинация - это жизнь!" вручили ключи от новой квартиры и нового автомобиля 
В ночь на 15 января, на региональные дороги выйдут 266 единиц спецтехники: комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков, тракторов.
Дорожные службы Самарской в выходные дни будут работать в усиленном режиме
В нем участвуют спортсмены не только со всего региона, но и любители лыжного спорта из других субъектов РФ, а также других стран.
В Самаре состоится лыжный марафон "Сокольи горы"
А также конкурса Самарского областного отделения Союза журналистов России «Золотое перо».
Подведены итоги областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области
В эту пятницу согласно прогностической карте синоптиков уже к вечеру вероятность значительного усиления снегопада составляет 80-100%. В субботу осадки не отступят.
В Самаре в ночь с 14 на 15 января задействуют 150 самосвалов для вывоза снега с улиц города
Благоустройство затронет поселки Суходол и Серноводск.
В 2022 году в Сергиевском районе благоустроят 10 дворов
Контроль за дорожной обстановкой  будет осуществляться группами нарядов ДПС путем массовой остановки и проверки водителей.
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Двигатели ОДК подняли в небо новый Ту-160М

14 января 2022 14:37
154
Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут.

12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала ПАО «Туполев» совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 производства самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – «ОДК-Кузнецов». Полет прошел в штатном режиме, все системы, включая двигательные установки, отработали без замечаний.

Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

«Ту-160 – один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности. Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля», - заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – «В новой машине на 80 процентов обновлены и модернизированы системы и оборудование».

Напомним, программа воспроизводства самолетов Ту-160М в модернизированном облике была развернута по решению президента России Владимира Путина в 2015 году. Проект стал локомотивом для преобразований на многих предприятиях-кооперантах. Среди ключевых участников проекта производитель и разработчик газотурбинного двигателя НК-32 серии 02 - «ОДК-Кузнецов». В течение нескольких лет предприятие активно обновляется для обеспечения поставок новых двигателей.

В рамках государственного контракта с ПАО «Туполев» и Министерством обороны Российской Федерации ПАО «ОДК-Кузнецов» в 2020 г. начало серийные поставки новых двигателей НК-32 серии 02 для глубоко модернизированного ракетоносца Ту-160М. 

«Двигатель дал предприятию вторую жизнь не только за счет притока масштабных инвестиций – меняются компетенции персонала, растет профессионализм инженеров и рабочих, занятых в производстве новых изделий, - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – В 2021 году нами заключено 2 долгосрочных контракта на производство десятков новых двигателей НК-32. Выполнение контрактных обязательств позволит в разы увеличить выручку предприятия, обеспечить полную загрузку его мощностей».

 

Фото:   ПАО «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские двигатели подняли в небо новый Ту-160М
13 января 2022, 13:14
Самарские двигатели подняли в небо новый Ту-160М
Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Новости компаний
467
Двигатели ОДК обеспечили 22 пуска ракет-носителей «Союз» в 2021 году
30 декабря 2021, 13:00
Двигатели ОДК обеспечили 22 пуска ракет-носителей «Союз» в 2021 году
На 2021 год пришлось две юбилейные даты испытательной базы предприятия. Новости компаний
1219
Специалисты сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили работу силовых установок на космодроме и подготовку ракеты к старту, провели монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. 
27 декабря 2021, 17:17
Двигатели ОДК обеспечили старт ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb 
Специалисты сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечили работу силовых установок на космодроме и подготовку ракеты к старту, провели монтаж и... Новости компаний
1489
В центре внимания
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
223
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
377
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
477
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
529
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
13 января 2022  10:21
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
426
Весь список