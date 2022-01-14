Двигатели ОДК подняли в небо новый Ту-160М

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12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала ПАО «Туполев» совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02 производства самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – «ОДК-Кузнецов». Полет прошел в штатном режиме, все системы, включая двигательные установки, отработали без замечаний.

Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО «Туполев» выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

«Ту-160 – один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности. Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля», - заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – «В новой машине на 80 процентов обновлены и модернизированы системы и оборудование».

Напомним, программа воспроизводства самолетов Ту-160М в модернизированном облике была развернута по решению президента России Владимира Путина в 2015 году. Проект стал локомотивом для преобразований на многих предприятиях-кооперантах. Среди ключевых участников проекта производитель и разработчик газотурбинного двигателя НК-32 серии 02 - «ОДК-Кузнецов». В течение нескольких лет предприятие активно обновляется для обеспечения поставок новых двигателей.

В рамках государственного контракта с ПАО «Туполев» и Министерством обороны Российской Федерации ПАО «ОДК-Кузнецов» в 2020 г. начало серийные поставки новых двигателей НК-32 серии 02 для глубоко модернизированного ракетоносца Ту-160М.

«Двигатель дал предприятию вторую жизнь не только за счет притока масштабных инвестиций – меняются компетенции персонала, растет профессионализм инженеров и рабочих, занятых в производстве новых изделий, - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – В 2021 году нами заключено 2 долгосрочных контракта на производство десятков новых двигателей НК-32. Выполнение контрактных обязательств позволит в разы увеличить выручку предприятия, обеспечить полную загрузку его мощностей».

Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»