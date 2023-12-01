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Двигатели ОДК обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25»

1 декабря 2023 14:14
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На Международную космическую станцию будут доставлены более 2,5 тонн грузов.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25». На Международную космическую станцию будут доставлены более 2,5 тонн грузов.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-25» состоялся 1 декабря в 12:25 по московскому времени со стартового комплекса №31 космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, питьевую воду и азот, а также ресурсное оборудование, укладки для проведения научных экспериментов, продукты питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства.

Это шестой пуск ракеты класса «Союз-2» с космодрома Байконур в этом году. Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7, в том числе и РН типа «Союз-2», начиная с 1958 года. В настоящее время двигатели серийно производятся в ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%, сообщает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ОДК-Кузнецов» 

Теги: ОДК-Кузнецов Самара

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