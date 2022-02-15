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Двигатели ОДК обеспечили отправку к МКС грузового транспортного корабля 

15 февраля 2022 14:44
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Корабль доставит на Международную космическую станцию около 1,6 тонн   оборудования и материалов.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-19» по российской программе Международной космической станции.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-19» состоялся 15 февраля в 07:25 часов по московскому времени со стартового комплекса космодрома Байконур. Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 1,6 тонн   оборудования и материалов: ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции, а также комплекс целевых нагрузок в рамках программы российских научно-прикладных исследований и экспериментов.

Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз» с двигателями ПАО «ОДК-Кузнецов» в текущем году. Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. В настоящее время двигатели серийно производятся в ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

 

Фото:   ПАО «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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