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День ОДК-Кузнецов состоялся в Самарском политехе

30 ноября 2022 12:32
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День ОДК-Кузнецов состоялся в Самарском политехе

Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха провело «День ОДК-Кузнецов» в Самарском государственном техническом университете. В стенах одного из ведущих инженерных вузов России развернулись презентационные площадки, соответствующие востребованным на производстве специальностям и направлениям подготовки студентов.

День ОДК-Кузнецов открыли ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев и главный инженер двигателестроительного предприятия Олег Гусев. Гостями «Дня ОДК-Кузнецов» стали более 400 человек, большая часть которых – студенты выпускных курсов технического университета, для которых в скором времени выбор будущего места работы будет иметь решающее значение.

В приветственной речи Дмитрий Быков обратил внимание, что предприятие и вуз вышли на новый, интенсивный этап сотрудничества, который будет отмечен совместной реализацией перспективных проектов в области заготовительного производства, литья, сварки, проектирования и моделирования заготовительных процессов, а также в сфере подготовки квалифицированных кадров и проведения научных исследований. Так, с 2020 года реализованы совместные проекты с использованием технологий объемной электродуговой наплавки для восстановления оснастки и инструмента, создания моделей для отливки крупногабаритных деталей и сборочных единиц из жаропрочных сплавов. Обращаясь к студентам, ректор подчеркнул, что специальности, по которым идет подготовка в Самарском политехе, такие как обработка металлов, экология, химия, высоко востребованы на двигателестроительном предприятии.

«Несколько недель назад мы побывали в ОДК-Кузнецов, прошлись по новым производствам. Посмотрели и оценили тот высочайший уровень техники и технологий, которые сейчас существуют на этом предприятии. Это место для нас, там нас ждут! Сегодня вы знакомитесь с предприятием, имеете возможность говорить с ведущими техническими специалистами. Здесь можно выбрать интересное направление, сориентироваться на нем, при желании – пройти практику на предприятии, стать частью большого коллектива. Вы как специалисты в перспективе будете формировать будущее крупного промышленного предприятия. Я надеюсь, вам встреча не только понравится, но и оставит след в вашем сердце. Если вы решите двигаться в заданном направлении, все двери будут открыты. Нужно желание, упорство и, конечно, хорошая успеваемость сейчас», – сказал ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.

«В прошлом году мы с Самарским политехом подписали соглашение о сотрудничестве, которое только набирает обороты. Намечено множество направлений нашего совместного развития. Мы гордимся, что в этом году набрали группу студентов целевого обучения «Инженерный старт». Это только начало, учитывая задачи, которые перед нами стоят. Мы проводим масштабную работу, связанную с созданием новых технологий и инфраструктуры, с созданием новейших продуктов, повышением качества изделий и эффективности производства, зарождением инноваций, которые позволяют двигаться вперед, наращивать конкурентоспособность и уверенно смотреть в будущее. Сейчас мы формируем огромный научно-технический задел, который определит облик предприятия и газотурбостроения на ближайшие десятилетия вперед. Эти задачи нам не решить без качественно подготовленных инженеров в разных областях. Если буквально 5-10 лет назад ОДК-Кузнецов как работодателю было непросто конкурировать с современными производствами, то сегодня мы можем предложить выпускникам Самарского политеха работу на высокотехнологичном оборудовании, в новых цехах, огромный фронт работ в рамках цифровизации производственных и технологических процессов», – сказал управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

«Проектируют двигатели конструкторы, а делают – технологи, механики, металлурги, сопровождают производство – химики, метрологи, специалисты по ИТ. Каждый может найти свое место на предприятии, если есть интерес и желание!» - подчеркнул главный инженер ОДК-Кузнецов Олег Гусев.

Сотрудники ОДК-Кузнецов совместно с руководством профильных факультетов и кафедр организовали работу презентационных площадок для студентов по направлениям «Химия и экология на производстве», «Автоматизация технологических процессов», «Информационно-измерительная техника», «Стандартизация и метрология», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Заготовительные производства в машиностроении» и «Электроэнергетика и электротехника». Студенты получили возможность познакомиться с востребованными направлениями работы, выяснить в живом общении с представителем завода, какие из уже имеющихся знаний и навыков можно применить в реальной работе, а также какие компетенции можно развивать, чтобы быть востребованными специалистами на рынке труда.

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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