Благотворительный забег «Достигая цели» в честь Дня железнодорожника пройдет в Самаре 4 августа

99

4 августа в Самаре в парке имени Гагарина (вход со стороны ул. Советской Армии) с 09:00 до 14:00 пройдёт спортивно-музыкальный праздник для всей семьи, приуроченный ко Дню железнодорожника.

В рамках мероприятия организуется благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 и 10000 метров. Обращаем Ваше внимание, что регистрация обязательна и доступна на сайте Russiarunning.com (дополнительная информация по забегу по QR-коду).

Собранные средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие».

Гостей праздника ждут конкурсы, мастер-классы, розыгрыши призов и выступление артистов, лучшая танцевальная музыка, диджеи и многое другое. Для детей будут работать сладкие зоны и интерактивные площадки.

Кроме того, с 22 июля по 2 августа (в будние дни) участвуя в викторине одной из ведущих самарских радиостанций (101.5 FM), можно будет побороться за главный приз, розыгрыш которого состоится 4 августа на главной сцене праздника!

Куйбышевская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в праздничном мероприятии и провести этот день вместе с нами!

Фото: пресс-служба КбшЖД