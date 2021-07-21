«БАМ 2.0. Строй будущее – зарабатывай сейчас»: КбшЖД информирует о свободных вакансиях

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Куйбышевская железная дорога информирует о свободных вакансиях в рамках рекрутинговой кампании «БАМ 2.0. Строй будущее – зарабатывай сейчас».

В связи с реализацией масштабного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей на работу в подрядные организации приглашаются квалифицированные специалисты различных профессий.

Заработная плата устанавливается в зависимости от позиции и региона, есть повышающий коэффициент трудового участия и надбавки — северная, районная, вахтовая. Сотрудникам предоставляется жилье, медицинская страховка в рамках добровольного медицинского страхования. Расходы на проезд с места работы и обратно компенсируются при вахтовом методе труда и при разъездном характере работы.

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) пролегает по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Республик Бурятии и Саха (Якутия), Хабаровского края. В рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации предусмотрено увеличение провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 180 млн. тонн к 2024 году.

На востоке, через пограничные станции Хасан, Гродеково, Забайкальск, Наушки Транссибирская магистраль обеспечивает выход на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая и Монголии, а на западе, через российские порты и пограничные переходы с бывшими республиками Советского Союза – в европейские страны.

Подробная информация по ссылке: team.rzd.ru/bam. По всем интересующим вопросам необходимо обращаться по телефону горячей линии «БАМ 2.0. Строй будущее — зарабатывай сейчас»: 8 800 500 12 07, передает пресс-служба КбшЖД.