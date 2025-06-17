АвтоВАЗ зарегистрировал новый бренд

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АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак SKM, сведения о нем появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Товарный знак зарегистрирован 16 июня, право на него действует до конца 2023 года.

Запуск нового российского бренда коммерческих автомобилей SKM АвтоВАЗ анонсировал 16 марта. Под этой маркой будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.

Автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями от других компаний. Тольяттинский производитель заявил, что модель будет отвечать запросам частных клиентов, представителей малого, среднего и крупного бизнеса, а также отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением и удобством погрузки/разгрузки.

Сроки старта производства и начала продаж, а также спецификации моделей SKM на АвтоВАЗе еще не раскрывали, пишут "Известия".