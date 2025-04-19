"Автоваз" запустил серийное производство новой модели Lada Iskra

156

Тольяттинский автозавод начал промышленный выпуск новой модели Lada Iskra. Торжественный старт производства приурочен к 55-летию с момента выпуска первой "копейки" ВАЗ-2101.

В рамках церемонии с конвейера сошли первые экземпляры: красный седан и синий универсал. В первый день было собрано 12 автомобилей различных модификаций.

"Производственные мощности позволяют достичь максимального объема выпуска Lada Iskra до 150 000 автомобилей в год. Фактические объемы производства будут рассчитываться исходя из рыночной ситуации", — сообщили в компании.

Для нового проекта создана современная сборочная линия с 17 автоматизированными комплексами и 112 промышленными роботами. Сборка и покраска осуществляются на модернизированных производственных линиях, ранее использовавшихся для Lada Granta.

"Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года – в день рождения "Автоваза",- уточнила пресс-служба предприятия.

Новая модель разработана на полностью независимой технологической платформе, добавили там. Покупателям будут доступны три варианта кузова: классический седан, универсал и внедорожная версия Cross с повышенной проходимостью, пишет Смотрим.