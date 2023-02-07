"АвтоВАЗ" выпустит 10 тыс. автомобилей на заводе Nissan в Петербурге

202

"АвтоВАЗ" планирует в 2023 году выпустить около 10 тыс. автомобилей под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа" по итогам совещания петербургского отделения Союза машиностроителей ("Союзмаш") России.

Петербургское региональное отделение "Союзмаша" создаст реестр компаний-поставщиков автокомпонентов для завода. Всего в Петербурге и Ленинградской области работают более 30 поставщиков автокомпонентов.

Ожидается, что производство на петербургском автозаводе перезапустят во второй половине 2023 года. На нем будут собираться автомобили Lada, седаны и кроссоверы C и D класса, а также, возможно, электромобили "е-Нева".

В период 2025-2027 годы "АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск автомобилей в Петербурге до 50-70 тыс. автомобилей.

Петербургский завод Nissan открылся в июне 2009 года, выпускал Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai и Nissan Terrano. Расчетная мощность предприятия достигала 100 тысяч автомобилей в год.

В ноябре 2022 года японский холдинг передал свои российские активы научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту "НАМИ" (подведомственному Минпромторгу), а тот, в свою очередь, передал их "АвтоВАЗу"Ю пишет Смотрим.