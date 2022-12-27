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"АвтоВАЗ" утвердил инвестпрограмму на почти 40 млрд руб. на 2023 год

27 декабря 2022 10:25
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"АвтоВАЗ" утвердил инвестпрограмму на почти 40 млрд руб. на 2023 год

Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на следующий год составит чуть менее 40 миллиардов рублей. Такое решение было утверждено на совете директоров компании,

"Да, утвердили", – сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, отвечая на вопрос об утверждении инвестпрограммы компании.

По итогам 2022 года "АвтоВАЗ" планирует получить прибыль, вопреки прогнозам об огромных убытках.

Компания в 2023 году планирует сохранить 40% долю на внутреннем рынке страны и перезапустить экспортные продажи.

При этом "АвтоВАЗ" планирует продать до 500 тысяч автомобилей в следующем году.

Теги: Автоваз

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