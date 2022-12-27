"АвтоВАЗ" утвердил инвестпрограмму на почти 40 млрд руб. на 2023 год

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Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на следующий год составит чуть менее 40 миллиардов рублей. Такое решение было утверждено на совете директоров компании,

"Да, утвердили", – сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, отвечая на вопрос об утверждении инвестпрограммы компании.

По итогам 2022 года "АвтоВАЗ" планирует получить прибыль, вопреки прогнозам об огромных убытках.

Компания в 2023 году планирует сохранить 40% долю на внутреннем рынке страны и перезапустить экспортные продажи.

При этом "АвтоВАЗ" планирует продать до 500 тысяч автомобилей в следующем году.