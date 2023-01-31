«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски

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«АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Проблему подтверждают и опрошенные дилеры марки: по их словам, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», говорят они.

«Мы находимся в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок. «АвтоВАЗ» благодарен поддержке в этом вопросе, которую компания получает со стороны профильного министерства. Мы рассчитываем решить этот вопрос в ближайшие недели», – сказал представитель автоконцерна. Сейчас на площадке Минпромторга «АвтоВАЗ» и предприятия отрасли прорабатывают различные сценарии, говорит представитель ведомства: «Отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов (ЛКМ) не влияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер. В ближайшее время ситуация будет стабилизирована».