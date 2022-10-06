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«АвтоВАЗ» решил отказаться от выпуска машин с роботизированной коробкой передач

6 октября 2022 13:32
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«АвтоВАЗ» решил отказаться от выпуска машин с роботизированной коробкой передач

Компания «АвтоВАЗ» решила отказаться от выпуска автомобилей с автоматизированной механической трансмиссией, «роботом» АМТ ВАЗ 2182. Таким типом трансмиссии комплектовали модели Lada Kalina, Granta, Vesta и XRAY с 2014 года. Об этом 6 октября сообщил портал «Лада.Онлайн».

Ждать выпуск автомобилей с АМТ не стоит, это порталу подтвердила пресс-служба автомобильного завода. По информации ресурса, из модельной линейки Lada «робот» постепенно начали выводить еще в 2019 году. Сначала АМТ ВАЗ 2182 убрали из семейства Lada Vesta, позднее перестали устанавливать на модели XRAY и Granta. Автоматизированная механическая трансмиссия оставалась только на версии Granta Cross.

После санкций, введенных против РФ, на «АвтоВАЗе» летом текущего года возобновили выпуск автомобилей, но только с механической коробкой передач.

Автоматизированная коробка передач была создана совместно с партнерами из Германии. Сама коробка была отечественная, а электромеханический актуатор в ней был в ней от немецкой компании ZF. Портал предполагает, что на «АвтоВАЗе» не смогли возобновить поставки этого исполнительного механизма, либо признали эксперимент с АМТ неудачным. По статистике, на продажи автомобилей Lada с АМТ приходилось всего около 10%.

Портал в связи с этим отметил, что «робот» с электрическим приводом единственного диска сцепления был популярен у европейских и японских производителей более 10 лет назад. На данный момент почти все ведущие автомобильные компании мира от такой конструкции отказались в пользу более современной трансмиссии — «роботами» с двумя сцеплениями, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

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