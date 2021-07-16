АВТОВАЗ продолжает развивать присутствие в Республике Казахстан

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16 июля 2021 года Президент АВТОВАЗа Николя Мор посетил производственную площадку «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай (Республика Казахстан). Во время визита с участием Заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра и Директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дениса Пака на предприятии были продемонстрированы индустриальные возможности региона, где сегодня успешно функционируют и готовятся к запуску новые проекты.

Сегодня же на заводе «СарыаркаАвтоПром» состоялся старт совместного производства автомобилей LADA. На промышленной площадке завода будет осуществляться выпуск всего модельного ряда автомобилей Марки.

Отдельно стоит отметить, что на новой площадке автомобили LADA Granta производятся мелкоузловым методом (CKD), с применением операций по окраске кузовов. Также в настоящее время на предприятии продолжаются работы по освоению высокотехнологичных производственных операций по сварке кузовов данной модели, для дальнейшего увеличения локализации автомобилей LADA на казахстанском заводе. Для производства организованы новые рабочие места. Весь персонал прошел необходимое обучение.

По итогам 2020 года в Казахстане было реализовано 17,5 тыс. автомобилей LADA, что сделало бренд одним из самых популярных в стране. Новый этап сотрудничества позволит казахстанским потребителям приобрести автомобили LADA по более доступной цене с качественным сервисом.

По итогам визита Президент АВТОВАЗа Николя Мор подписал ряд партнерских соглашений. В частности, с «СарыаркаАвтоПром» и «Volga Auto Qazaqstan» было подписано Генеральное соглашение о взаимодействии. Также с «СарыаркаАвтоПром» подписан Лицензионный договор, а с «Volga Auto Qazaqstan» - Дистрибьюторский договор.