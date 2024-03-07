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АвтоВАЗ: продажи Lada Vesta с вариатором начнутся 11 марта

7 марта 2024 13:24
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АвтоВАЗ: продажи Lada Vesta с вариатором начнутся 11 марта

Продажи автомобилей Lada Vesta с обновленным двигателем 1.8 Evo и 7-ступенчатым вариатором (CVT) начнутся 11 марта, в комплектации Comfort седан будет стоить от 1,59 млн рублей. Отгрузки автомобилей дилерам уже начались, говорится в сообщении отечественной компании, которое поступило «Известиям» 7 марта.

Как рассказали в компании, для Lada Vesta вариатор получил оригинальную прошивку, корпус трансмиссии доработан для стыковки с двигателем 1,8 Evo и оптимального размещения опор силового агрегата для достижения хороших показателей акустического комфорта.

Трансмиссия рассчитана на крутящий момент 180 Нм, тогда как отдача двигателя 1.8 Evo составляет 170 Нм, а мощность — 122 л.с. Особенностью мотора стал повышенный уровень надежности и адаптация к автоматической трансмиссии, заявили на АвтоВАЗе. Также одним из ключевых нововведений стало применение новой поршневой группы, исключающей контакт с клапанами при нештатных ситуациях.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что сейчас Vesta — это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией на рынке России.

До этого Lada Vesta была доступна только с механической трансмиссией и моторами 1,6 (90 и 106 л.с.), базовая версия стоит от 1,24 млн рублей.

Теги: Автоваз

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