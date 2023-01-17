АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей LADA в начале 2023 года

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АВТОВАЗ повысил цены на техническое обслуживание автомашин LADA в январе 2023 года.

В среднем по модельному ряду стоимость ТО с середины января выросла на 4,5%, сообщает «Лада.онлайн».

Плановое ТО для LADA Granta подорожало на 100-4000 рублей, для LADA Vesta – на 300-900 рублей, для LADA XRay – на 300-4800 рублей, для LADA Largus – на 300-4900 рублей, а для LADA Niva Legend и Niva Travel – на 200-800 рублей в зависимости от объема необходимых работ.

Дилеры LADA могут устанавливать стоимость предложения меньше, чем рекомендованная максимальная розничная цена.

Напомним, в 2022 году АВТОВАЗ один раз повышел цену на ТО, это было в марте.