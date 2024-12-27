171

АвтоВАЗ отправит свои производства на новогодние каникулы, которые пройдут с 29 декабря по 12 января 2025 года. Последние четыре дня объявлены единым корпоративным отпуском. На складах компании и дилеров накоплен достаточный запас автомобилей для удовлетворения рынка, сообщила пресс-служба компании.

Каникулы АвтоВАЗ использует для модернизации технологий в связи с запуском новых моделей, улучшения условий труда и профилактики оборудования. Всего запланировано более 9 тыс. работ.

Значительная их часть связана с предстоящим запуском Lada Iskra: подготовка производства пройдет в цехах сварки, окраски и сборки. Начнется модернизация линий производства двигателей под запуск нового 1,8-литрового мотора для семейства Lada Niva. Большой комплекс работ запланирован в металлургическом производстве и в производстве шасси, отметили в компании. Также ремонт и обслуживание оборудования выполнят на площадках «Лада Ижевск» и «ВИС-Авто».

Кроме того, для улучшения условий труда в ряде подразделений АвтоВАЗа пройдет ремонт бытовых помещений, кровли, замена напольного покрытия с металлического на полимерное, замена освещения на светодиодное, реконструкция остекления, ремонт столовых, пишет Коммерсантъ.