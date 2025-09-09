АвтоВАЗ объявил об отзыве 9 тысяч Lada Legend и 14 тысяч Lada Travel

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2025) вышла на финишную прямую
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АвтоВАЗ объявил об отзыве 9 тысяч Lada Legend и 14 тысяч Lada Travel

9 сентября 2025 09:17
212
АвтоВАЗ объявил об отзыве 9 тысяч Lada Legend и 14 тысяч Lada Travel

АвтоВАЗ объявил об отзыве 8912 автомобилей Lada Legend и 14 024 автомобилей Lada Travel.

Об этом сообщает Росстандарт.

Уточняется, что отзыву подлежат 8912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024-го.

Причиной отзыва является отсутствие блока управления системой вызова экстренных служб и блока управления системой подушек безопасности.

Кроме того, из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных служб отзываются 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023-го, пишет РТ.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АвтоВАЗ будет выпускать Lada в Киргизии под брендом Muras
27 августа 2025, 11:24
АвтоВАЗ будет выпускать Lada в Киргизии под брендом Muras
Инвестиции в киргизское производство автомобилей Lada составят 30 миллионов долларов, что эквивалентно 2,4 миллиарда рублей. Новости компаний
685
АвтоВАЗ заявил об отсутствии влияния на рынок снижения ключевой ставки
27 августа 2025, 09:19
АвтоВАЗ заявил об отсутствии влияния на рынок снижения ключевой ставки
Снижение ключевой ставки Банком России с 21 до 18% в течение года пока не оказало значительного влияния на автомобильный рынок. Новости компаний
593
АвтоВАЗ назвал «попытками хайпа» сообщения о сокращении зарплат на заводе
30 июля 2025, 12:45
АвтоВАЗ назвал «попытками хайпа» сообщения о сокращении зарплат на заводе
Около недели назад АвтоВАЗ сообщил, что рассмотрит смену режима работы и переход на четырехдневку. Новости компаний
705
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
79
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
107
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
223
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
473
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
459
Весь список