АвтоВАЗ объявил об отзыве 9 тысяч Lada Legend и 14 тысяч Lada Travel

212

АвтоВАЗ объявил об отзыве 8912 автомобилей Lada Legend и 14 024 автомобилей Lada Travel.

Об этом сообщает Росстандарт.

Уточняется, что отзыву подлежат 8912 автомобилей Lada Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024-го.

Причиной отзыва является отсутствие блока управления системой вызова экстренных служб и блока управления системой подушек безопасности.

Кроме того, из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных служб отзываются 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023-го, пишет РТ.