АвтоВАЗ может выпустить спортивные версии Lada Iskra

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АвтоВАЗ изучает возможность выпустить спортивные версии модели Lada Iskra. Об этом 8 октября рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

«Спортивные версии Iskra рассматривали, но пока отложили на будущее. Вообще на базе этой модели есть желание выпустить что-то нишевое. Iskra будет новым бестселлером, в этом нет никаких сомнений. Что касается цены, то она будет между Granta и Vesta», — сказал Костромин «Российской газете».

По его словам, тестовая сборка Lada Iskra начнется до конца этого года. Производственная площадка подготавливается, уже стартуют работы по настройке конвейера, пишут "Известия". На первом этапе Iskra будут выпускать с невысокой скоростью для гарантирования качества, указал топ-менеджер.