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Автомобили марки LADA вырастут в цене дважды — сначала на 50 тысяч рублей в декабре 2024 года, а затем еще на такую же сумму в январе 2025 года. Об этом сообщило издание Mash.

По его данным, причиной такой политики «АвтоВаза» станут повышение утильсбора и ключевой ставки.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что стоимость автомобилей LADA в 2025 году точно повысится из-за повышения ключевой ставки Банка России. Именно этот фактор обеспечивает увеличение себестоимости продукции.

Кроме того, Соколов полагает, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году могут упасть на 20-30 процентов относительно 2024 года, если ключевая ставка не прекратит расти.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что рост ключевой ставки в России грозит «АвтоВАЗу» печальными последствиями, пишет Лента.