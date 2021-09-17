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20 студентов спецпроекта «Крылья Ростеха» начали знакомиться с производством «ОДК-Кузнецов»

17 сентября 2021 11:29
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20 студентов спецпроекта «Крылья Ростеха» начали знакомиться с производством «ОДК-Кузнецов»

20 студентов спецпроекта «Крылья Ростеха» начали знакомиться с производством «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную Двигателестроительную корпорацию Ростеха), куда они по условиям договора на целевое обучение будут трудоустроены уже с первого курса.

В этом году «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет впервые набрали группу «Крылья Ростеха», в которую вошли 20 самых успешных по результатам вступительных испытаний абитуриентов. 

Первокурсники, поступившие в Самарский университет по отдельному конкурсу по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», посетили сборочные цеха самарского двигателестроительного предприятия, новое инструментальное производство и корпус Центра специализации «Коробки приводов и агрегатов». В ходе мероприятия студенты погрузились в историю завода – часть экскурсии прошла в музее предприятия. 

«Целевики» смогли встретиться и пообщаться с руководством предприятия. Управляющий директор Алексей Соболев, генеральный конструктор Павел Чупин, директор по персоналу Галина Федорченко ответили на вопросы студентов о работе на предприятии и о перспективах двигателестроения в России. Встречи студентов пилотной группы с руководством и сотрудниками предприятия будут проходить на постоянной основе.

«Уже на следующей неделе студенты будут трудоустроены на предприятие в качестве техников-конструкторов. Кроме того, ребята пройдут обучение в нашем Учебном центре и получат профессию токаря параллельно с обучением в вузе. Они уже приступили к углубленному изучению иностранного языка, а со второго полугодия к занятиям добавится специализированный курс по освоению конструкторской программы NX», - уточнила начальник учебного центра «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова.

Теги: «Крылья Ростеха» ОДК-Кузнецов

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