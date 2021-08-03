Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре тушили горящий автомобиль на улице Вольской
В Самаре тушили горящий автомобиль на улице Вольской
Названы имена погибших в Турции самарских туристов
Названы имена погибших в Турции самарских туристов
В Курумоч прилетел самолет из Антальи, на котором должны были лететь попавшие в ДТП
В Курумоч прилетел самолет из Антальи, на котором должны были лететь попавшие в ДТП
Грузовое сообщение с Рождествено приостановили
Грузовое сообщение с Рождествено приостановили
В Самарской области отменили "Метафест 2021"
В Самарской области отменили "Метафест 2021"
В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»
В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»
Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак
Диетолог предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак
Период глобальных перемен переживает система водоснабжения и водоотведения Самары
Период глобальных перемен переживает система водоснабжения и водоотведения Самары
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.02
-0.12
EUR 86.77
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»

3 августа 2021 10:14
68
В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»

4 августа в 15.00 в Самарском академическом театре оперы и балета (пл.Куйбышева, 1, колонный зал) состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век».

Фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет с 11 по 26 сентября 2021 года в Самаре и в Тольятти. В рамках этого мультижанрового музыкально-театрального форума будут представлены все стороны композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, в том числе его симфоническая и камерная музыка, оперные и балетные постановки, музыка к кинофильмам, для сольных инструментов, вокальные циклы. 

В художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями стали вдова Дмитрия Шостаковича Ирина Шостакович и сын Дмитрия Шостаковича дирижер Максим Шостакович. Автор концепции и художественный руководитель фестиваля — Алексей Трифонов.

Трансляция мероприятия будет вестись в социальной сети Instagram на странице Самарского театра оперы и балета https://www.instagram.com/samaraopera/

Представители СМИ, которые не смогут присутствовать на пресс-конференции, имеют возможность задать свои вопросы участникам мероприятия во время трансляции в Instagram.

Теги: оперный театр театр фестиваль Шостакович ХХ век

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский театр оперы и балета сегодня отмечает 90-летие
01 июня 2021, 10:46
Самарский театр оперы и балета сегодня отмечает 90-летие
С середины 2010-х спектакли театра регулярно номинируются на Российскую национальную театральную премию «Золотая маск Культура
860
Самарский театр оперы и балета выступит в Челябинске на Международном фестивале
31 мая 2021, 11:47
Самарский театр оперы и балета выступит в Челябинске на Международном фестивале
В Челябинске стартовал XII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Культура
707
Самарский театр оперы и балета приглашает малышей на экскурсию «В гостях у Щелкунчика»
21 мая 2021, 14:00
Самарский театр оперы и балета приглашает малышей на экскурсию «В гостях у Щелкунчика»
 Новая экскурсия предлагается детям в возрасте от 6 до 10 лет. Культура
932
В центре внимания
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
1035
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
2 августа 2021  21:08
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценивается как достаточно сложная и тревожная
535
Документ позволит странам дальнего и ближнего зарубежья больше узнать о передовых методиках самарской школы педагогики.
2 августа 2021  18:07
Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским педуниверситетом и Всемирной Ассоциацией выпускников российских вузов
879
Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через Сок за досрочное открытие движения.
2 августа 2021  14:35
Дмитрий Азаров: «Без поддержки Президента набранные темпы развития региона были бы невозможны»
478
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
2 августа 2021  13:56
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
584
Весь список