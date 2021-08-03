В Самарском оперном театре состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век»

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4 августа в 15.00 в Самарском академическом театре оперы и балета (пл.Куйбышева, 1, колонный зал) состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Шостакович ХХ век».

Фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет с 11 по 26 сентября 2021 года в Самаре и в Тольятти. В рамках этого мультижанрового музыкально-театрального форума будут представлены все стороны композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, в том числе его симфоническая и камерная музыка, оперные и балетные постановки, музыка к кинофильмам, для сольных инструментов, вокальные циклы.

В художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями стали вдова Дмитрия Шостаковича Ирина Шостакович и сын Дмитрия Шостаковича дирижер Максим Шостакович. Автор концепции и художественный руководитель фестиваля — Алексей Трифонов.

Трансляция мероприятия будет вестись в социальной сети Instagram на странице Самарского театра оперы и балета https://www.instagram.com/samaraopera/

Представители СМИ, которые не смогут присутствовать на пресс-конференции, имеют возможность задать свои вопросы участникам мероприятия во время трансляции в Instagram.